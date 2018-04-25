توجه ویژه به توسعه و حفظ بافت تاریخی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیع الله حسینی مکارم صبح امروز طی سخنانی در نشست هم اندیشی فرایند تدوین برنامه سوم شهر تهران که با حضور جمعی از معاونان و مدیران شهری و شهرداران مناطق برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه تصریح کرد: همان طور که ما مسئولان و مدیران شهرداری وظیفه داریم مسایل جاری و اجرایی شهر را رصد کنیم، باید در مرحله اولی در فرایند تدوین برنامه سوم همکاری و مشارکت کرده و جدیت داشته باشیم، چراکه برنامه سوم در اقدامات و برنامه های آینده شهر تهران بسیار مهم است.

وی در نظر گرفتن برنامه در سطوح کلان، منطقه ای و محله ای را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: ناچار هستیم، علاوه بر اینکه پیوندهای منطقه ای را در فرایند تدوین برنامه در نظر می گیریم، حتما به مسایل منطقه و محله نیز توجه جدی داشته باشیم.

سرپرست شهرداری تهران تاکید کرد: وقتی منابع مالی در جامعه و شهر تکافوی این را ندارد که برای آن برنامه جامعی تدوین شود، بنابر این باید تنها کلیات نیازهای شهر مد نظر قرار گیرد. همچنان که در سطح کشور نیز تجربه نشان داده برنامه های جامع نتوانسته است، جوابگوی نیازهای جامعه باشد. از این رو با ابتکار صورت گرفته و ابلاغ شورای شهر، تدوین برنامه براساس هسته های کلیدی و مسایل اصلی شهر در نظر گرفته شده است.

حسینی مکارم تاکید کرد: شورای شهر هفت موضوع اصلی را در حوزه شهر و سه موضوع اصلی را در حوزه شهرداری مطرح کرده است، از این رو اگر هسته های اصلی را خوب تشخیص دهیم و به سمت آن ها حرکت کنیم، شاید بتوانیم برنامه موفقی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: وقتی در فرایند تدوین برنامه کلان، منطقه و محله را در نظر می گیریم در مرحله بعدی به طرح ها و پروژه های منطقه ای و محله ای خواهیم رسید. به همین جهت حضور شهرداران مناطق برای تدوین برنامه محله ای و منطقه ای و پیش بینی پروژه ها و طرح ها بسیار مهم است.

سرپرست شهرداری تهران از حمل و نقل و ترافیک به عنوان اصلی ترین مسئله شهر تهران و یکی از هسته های اصلی برنامه ریزی یاد کرد و گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده امیدوار هستم که تا پایان سال گشایشی در حمل و نقل ریلی داشته باشیم؛ چراکه خط شش مترو با ظرفیت جا به جایی حدود یک میلیون مسافر در حال آماده سازی است که تا پایان شهریورماه فاز اول آن به طول ۱۰ کیلومتر راه اندازی شده و تا پایان سال نیز خط شش مترو آماده بهره برداری خواهد بود.

حسینی مکارم یادآور شد: خط شش مترو یکی خطوط استراتژیک شهر تهران به شمار می رود که از جنوب شرق به شمال غرب منتهی می شود و می تواند در زندگی مردم و اقتصاد شهر تاثیرگذار باشد؛ طرح اصلی این خط شامل ۳۲ کیلومتر است که ۹.۵ کیلومتر طرح توسعه ای نیز به آن افزوده شده است.

به گفته وی در حال حاضر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مترو استفاده می کنند که این رقم ۱۵ درصد از حمل نقل های درون شهری تهران را تشکیل می دهد اما با افتتاح خط شش مترو حدود ۷.۵ درصد و با تکمیل خط هفت مترو نیز ۷.۵ درصد دیگر به سهم حمل و نقل ریلی افزوده خواهد شد.

سرپرست شهرداری تهران ابراز کرد: هم اکنون زیرساخت های قانونی جذب منابع انجام شده و تلاش های خوبی برای تامین منابع مالی مترو صورت گرفته است. علاوه بر این با اجرای طرح هایی همچون طرح ترافیک و برنامه سوم توسعه شهرتهران، به طور قطع در سال های آتی شاهد عبور و مرور روان خواهیم بود.

وی از ایمنی شهر در مقابل حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و تاب آوری شهر نیز به عنوان یکی از هسته های اصلی تدوین برنامه سوم توسعه یاد کرد و گفت: هم اکنون شهر تهران در مقابل حوادث غیرمترقبه تاب آور نیست؛ چراکه وجود بخش وسیعی از شهر تهران در بافت فرسوده خطر جدی به شمار می رود. حتی درباره لوله های آب تهران، خطر بروز سیل در شهر و کمبود زیرساخت ها مشکلاتی وجود دارد و در مجموع تاب آوری شهر تهران به دلایل مختلف کم است که به طور قطع این موضوع حتما در برنامه سوم شهر تهران دیده می شود.

به گفته حسینی مکارم براساس هماهنگی های صورت گرفته با دولت، در آینده شاهد اقدامات خوبی در حوزه نوسازی بافت فرسوده پایتخت خواهیم بود.

سرپرست شهرداری تهران به موضوع باغات شهر نیز اشاره و عنوان کرد: در ۱۲ سال گذشته مصوبه برج – باغ در شورای شهر به منظور ارایه ۳۰ درصد سطح اشغال به باغ ها باعث شد که باغات بسیار زیادی در شهر تهران از بین رود. وقتی در خود باغ ۳۰ درصد سطح اشغال می دهند، در زمان ساخت و ساز بسیاری از درختان از بین می رود و این درحالی است که وقتی زیر باغ ۱۰۰ درصد پارکینگ ساخته شود، نیز باعث نابودی درختان خواهد شد.

وی گفت: توسعه فضای سبز یکی از مسایل اصلی شهر تهران بوده که این توسعه مناسب هم بوده است اما متاسفانه توسعه منطقه ای و متوازنی در حوزه فضای سبز نداشیم. در این راستا شهرداران مناطق ۷، ۱۷ و ۱۸ اقدامات خوبی را در دست انجام دارند.

حسینی مکارم در ادامه یکی از مسایل مهم پایتخت را توسعه بافت تاریخی تهران دانست و اظهار کرد: متاسفانه باتوجه به ساخت و سازهای صورت گرفته در سال های گذشته و عدم توجه به بافت تاریخی، هم اکنون تهران را به عنوان یک شهر تاریخی نمی شناسیم؛ در حالی که تهران در ۳۰۰ سال گذشته از وجوه مختلف به عنوان یکی از شهرهای تاریخی کشور به شمار می رود. با این وجود به خاطر منظر و سیمایی که برای تهران ایجاد کردیم، بعد تاریخی تهران خیلی ملموس نیست که این مسئله یک آسیب جدی است.

سرپرست شهرداری تهران تاکید کرد: حفظ بافت تاریخی شهر و تنظیم سیما و منظر شهری از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این اقدام برای اقتصاد شهر، توسعه گردشگری تهران و حتی تقویت هویت ملی مردم بسیار موثر است. از این رو یکی از بخش هایی که به درستی در فرایند تدوین برنامه سوم دیده شده، حفاظت از بافت تاریخی است.

وی سلامت «اجتماعی و سبک زندگی» را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه سوم دانست و گفت: آسیب های اجتماعی که در شهر تهران وجود دارد، از جمله مسایلی است که باید به صورت جدی روی آن متمرکز شویم همچنان که مقام معظم رهبری نیز در این موضوع بسیار تاکید دارند.

حسینی مکارم با اشاره به بازدید میدانی و سرکشی خود از دو منطقه تهران به منظور بررسی موضوع آسیب های اجتماعی، تاکید کرد: بازدید میدانی و ملموس، تاثیر زیادی در برنامه ریزی و تصمیم گیری شما در اداره شهر دارد. هم اکنون بحث فقر و اعتیاد از آسیب های اجتماعی است که در تدوین برنامه سوم شهر تهران نیز به آن پرداخته می شود.

سرپرست شهرداری تهران برگزاری جلسات هم اندیشی پیرامون فرایند تدوین برنامه سوم را اقدامی موثر در گسترش زیرساخت ها و توسعه متوازن دانست و گفت: این جلسات هم اندیشی کمک زیادی می کند تا متناسب با شرایط منطقه ای، چالش ها، آسیب ها و نیازهای موجود در محلات برنامه ریزی شود و به توسعه متوازن مناطق دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ابعاد مختلف برنامه سوم و مشارکت ذی نفعان در تدوین برنامه، ابراز کرد: همه ذی نفعان اعم از عاملان اجرایی، نخبگان، سازمان های مردم نهاد، اندیشمندان، کارشناسان، اعضای شورای شهر، معاونان برنامه ریزی و مسئولان مناطق در تدوین برنامه مشارکت داشته باشند و حتی اگر افراد دیگری می توانند در فرایند تدوین برنامه به ما کمک کنند، به آنها نیز توجه خواهد شد.

حسینی مکارم بر ضرورت تدوین برنامه سوم طبق زمان بندی تاکید کرد و گفت: تا پایان خردادماه باید برنامه مناطق با هدایت دوستان در ستاد تدوین شود تا آماده ارایه برنامه سوم شهر تهران طبق زمان بندی باشیم.

سرپرست شهرداری تهران در پایان ضمن تقدیر از تلاش های شهرداران مناطق، تاکید کرد: تا زمان انتخاب شهردار تهران باید بیش از پیش به کارهای مردم رسیدگی کرده و در امور اجرایی منطقه به طور جد فعالیت داشته باشیم؛ همچنین ضروری است از فعالیت خارج از برنامه و فاقد بودجه در سال جاری به شدت پرهیز شود تا شاهد تطبیق برنامه و بودجه باشیم.