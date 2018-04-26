مدیر موسسه قرآنی «بیان»برگزیده جشنواره حضرت علی اکبر (ع) قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فضلعلی، مدیر موسسه قرآنی بیان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) شهرستان قزوین برگزیده و به عنوان جوان شایسته در سطح شهرستان معرفی شد.

مصطفی فضلعلی، در بخش جوان و قرآن این جشنواره به عنوان جوان برگزیده شهرستان قزوین معرفی شد و با دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره حضرت علی اکبر(ع) مورد تجلیل قرار گرفت.

فضلعلی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث است و هم اکنون مسئولیت موسسه قرآنی بیان و ریاست هیئت مدیره اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان قزوین را برعهده دارد.

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) هرساله به مناسبت هفته جوان و با هدف معرفی و تجلیل از جوانان شایسته در بخش های مختلف برگزار می شود.

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) شهرستان قزوین شب گذشته برگزار شد که جوانان شایسته و برگزیده شهرستان قزوین در بخش‌های مختلف معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.