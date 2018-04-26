رقابت ۳۰۰۰ دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی ظهر امروز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دانش آموزان از مقاطه ابتدای تا متوسطه در این مسابقات شرکت دارند، اظهار کرد: آذربایجان شرقی با تکیه بر این دو رویکرد مرحله ی استانی این مسابقات را برگزار می کند و ظرفیت دانش آموزان در مرحله ی استانی ۱۰ هزار نفر است که ۳ هزار نفر با هماهنگی معاونت پرورشی طی داوری با حضور عملی برای دانش آموزان دختر و پسر برگزار می شود.

وی با بیان این که اجرای مسابقات علمی، فرهنگی و هنری و ورزشی معیار سنجش دانش آموزان در حوزه های مختلف است، اضافه کرد: نوجوانان امروز در فردای جامعه باید نقش آفرینی کنند و برای این مهم از دوران تحصیل باید مسئولیت پذیری و نقش آفرینی را تمرین کنند.

پاشایی ادامه داد: ایجاد انگیزه، استعداد یابی و آموزش کار تیمی وگروهی به دانش آموزان از مهم ترین رویکردهای دستگاه تعلیم وتربیت آذربایجانشرقی در برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری بین محصلین است.

وی ادامه داد: سی وششمین دوره مرحله ی استانی در دو قسمت هنری و فرهنگی با حضور دانش اموزان دختر و پسر به مدت یک هفته برگزار می شود که قسمت فرهنگی شامل رشته های ادبی، پژوهشی، شعر، کتابخوانی، داستان و همچنین فضای مجازی شامل رسانه، وبلاگ نویسی، بازی های الکترونیکی و فیلم کوتاه خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بخش هنری نیز در رشته های هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی، هنرهای دستی و تجسمی و هنرهای صحنه ای برگزار می شود.