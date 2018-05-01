به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عین علی، شامگاه دوشنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: با توجه به شعار سال سپاه پاسداران برنامه‌هایی در جهت سازندگی و رفع محرومیت‌زدایی در دستور کار خود قرار داده است.

وی سپاه را مولود و همزاد انقلاب اسلامی دانست و افزود: این نهاد در سال ۵۷ به دستور امام خمینی(ره) تشکیل و دستور فرمان تأسیس آن در سال ۵۸ صادر شد.

جانشین فرمانده سپاه نینوا استان گلستان سپاه پاسداران را جزو قوی‌ترین ارتش‌های جهان دانست و گفت: امروز هیچ معادله‌ای در منطقه بدون نقش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: سپاه و ارتش دو بازوی قدرتمند ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که نقش بسیار مهمی بر عهده‌دارند.

جانشین فرمانده سپاه نینوا استان گلستان از اجرای ۳۲۸ مورد طرح محرومیت‌زدایی توسط سپاه نینوا گلستان در سال گذشته خبر داد و گفت: ۸۷۷ مورد خدمات رایگان به مناطق محروم گلستان ارائه شد.

وی از اعزام ۱۶ تیم تخصصی گلستانی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه طی سال گذشته خبر داد و افزود: بیش از هفت هزار و ۲۰۰ خدمات رایگان به مردم حادثه‌دیده کرمانشاه ارائه شد.

جانشین فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: با همپوشانی‌های خوبی که بین بهداشت و درمان سپاه و موسسه تأمین درمان بسیجیان صورت گرفت، مراکز درمانی بسیج در گرگان، کلاله و بندر ترکمن افتتاح شد که سعی داریم این درمانگاه در تمام شهرهای استان افتتاح شود.