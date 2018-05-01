توزیع ۴۷۰۰ تخته چادر در زلزله کوهبنان/ ۱۱۰۰ حادثه در کرمان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای هفته هلال احمر (۱۵ تا ۲۱ اردیبهشتماه) اظهار داشت: برنامههای هفته هلالاحمر در چهار بخش همایشها و مراسم، فعالیتهای رسانهای و تبلیغی، ارائه خدمات ویژه و دیدارهای عمومی برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری پیادهروی خانوادگی اعضای جمعیت هلالاحمر در راین، دیدار با مسئولین ردههای ارشد استان، حضور گسترده اعضای جمعیت در نماز جمعه و سخنرانی مسئول فتر نمایندگی ولیفقیه و مدیر عامل جمعیت، پیش از خطبههای نماز جمعه ازجمله این برنامهها میباشد.
فلاح از برگزاری دورههای امداد و کمکهای اولیه در این هفته خبر داد و تصریح کرد: مانور زلزله نیز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور مسئولان استان و نمایندگان مجلس در شهرستان زرند برگزار میشود.
وی با اشاره به افتتاح پایگاه امدادی یکی از کارخانه های کرمان و آغاز دوره آموزشی بومینو، افزود: خانههای هلال نیز در شهرستانهای رفسنجان، زرند، شهربابک و بم افتتاح میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان ادامه داد: خانه هلال اسماعیلآباد و جوادیه و برگزاری مراسم ویژه اسبسواران امدادی در رفسنجان از دیگر برنامههای جمعیت هلالاحمر استان در هفته هلالاحمر است.
وی گفت: دوره امدادی آوار نیز ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت با حضور سه استان در جنوبشرق برگزار میشود.
فلاح راهاندازی کاروان سلامت، ارائه خدمات بهداشت درمانی با تخفیف ویژه، برگزاری مانور زلزله و زنگ امداد در مدارس و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران استان را از دیگر برنامههای جمعیت هلالاحمر استان عنوان کرد.
وی از ثبت هزار و ۱۰۰ حادثه در استان کرمان طی سال گذشته خبر داد و گفت: جمعیت هلالاحمر در این حوادث حضور داشت و سعی کردیم با افزیش آموزشها، مدت زمان حضور در محل حادثه را کاهش دهیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان تصریح کرد: در اثر این حوادث، ۵۵۶ نفر که در خودرو گرفتار یا حبس شده بودند، رها شدند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۹۰ دوره آموزشی تخصصی در استان برگزار شد که میزبان سایر استانها بودیم.
فلاح همچنین با اشاره به توزیع بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تخته چادر بین زلزلهزدگان کوهبنان، گفت: پس از وقوع زلزله در کوهبنان، ۹۰۰ نفر روز نیرو در قالب ۱۸۰ تیم در کوهبنان حضور داشتند.
فلاح اظهارداشت: هفته هلال احمر از ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد و شعار سال جمعیت هلالاحمر در سال ۹۷، همه جا برای همه، تعیین شده است.
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