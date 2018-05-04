به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز که پنجشنبه شب برگزار شد، برگزیدگان این رویداد هنری معرفی شدند.

در ابتدای این مراسم مهدی رنجبر، معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با توجه به برپایی این جشنواره گفت: جوانان مستعد فیلمساز استان در مجامع بین المللی دوران طلایی فیلم کوتاه ایران را رقم زده اند.

وی استان فارس را با وجود هنرمندان فیلمساز دارای سهم مناسبی از این حضور عنوان کرد و افزود: اما یکی از پایه های اساسی فیلم کوتاه همواره فیلمنامه است، که متاسفانه جریان فیلم های کوتاه قصه گو بخش بزرگ این سینما را شامل نشده است و در همین سالها خلق موقعیت های داستانی به جای ساختار محکم و واجب پیرنگ عرض اندام می کنند.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه گفت: این گرایش در سمتی به سینمای قالب بلند در ایران و جهان و از سمتی به دیدگاه و نگاه کارگردانان فیلم های کوتاه به زاویه هنری و یا زوایای هنری داستان به جای چهارچوب طرح فیلمنامه ها وابسته است.

وی افزود: امروزه یکی از چالش های اصلی فیلمسازان آثار کوتاه، کارگردانی است که استفاده از میزانسن در ساخت موقعیت های داستانی معنادار و یا موقعیت ها با زیرمتن های داستان گونه، استفاده از دوربین و فاصله اش با شخصیت های درون قاب و تناسب قاب بندی بعضا توسط شمار زیادی از کارگردان ها نادیده گرفته می شود.

رنجبر ضمن اعلام رضایت عموم اهالی سینما و جامعه مخاطب این روزهای فیلم کوتاه از تصویر و تولیدات سینمای ایران اعلام کرد: هنوز ضعف موضوع و ساختار متن فیلمنامه ها را به وضوح می توان در آثار ساخته شده مشاهده کرد.

وی در پایان از فیلمسازان فیلم کوتاه دعوت کرد در حوزه آموزش های تخصصی، فیلمنامه نویسی، خلاقیت در کارگردانی، استفاده از طرح های ایرانی اسلامی، پرهیز از موضوعات سیاه و سیاه نمایی در حوزه معضلات اجتماعی، وحدت، تعامل و صلح در دنیا و نیز ترویج روحیه امید و نشاط در جامعه ایرانی تدبیرو اندیشه کنند.

در ادامه فرشید زرمهر، نماینده انجمن فیلم کوتاه شیراز به عنوان نماینده جشنواره گزارشی از روند آن داد، سپس مروری بر فیلم های این جشنواره شد.

زرمهر ضمن خوشامدگویی به حاضران در آیین پایانی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز، گفت: در ۱۰ سال پس از راه اندازی انجمن فیلم کوتاه شیراز ۸ دوره جشنواره برگزار کردیم؛ امسال ۱۹۲ عنوان فیلم به دبیرخانه رسید که ۴۰ فیلم کوتاه توسط هیئت انتخاب به مرحله داوری سپرد.

وی با بیان اینکه نمایش و رقابت فیلم های این دوره طی ۴ روز انجام گرفت، افزود: کیفیت پخش و صدای مناسب سالن های این سینما موجب شد توانمندی های آن برای برگزاری جشنواره های بزرگتر به مخاطب اثبات شود.

نماینده انجمن فیلم کوتاه شیراز از رضایت فیلمسازان در پخش آثارشان در این دوره خبر داد و در پایان از اعضای انجمن، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، دست اندرکاران دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه شیراز و عوامل فنی هنرشهر آفتاب سپاسگزاری کرد.

در این مراسم که آراد افسرمهر، مشاور امور جوانان استانداری فارس و محسن آزرم، منتقد و نویسنده سینمایی حضور داشتند،

در ادامه پس از قرائت بیانیه هیئت داوران هشتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز متشکل از پرویز کلانتری، نوید پورمحمدرضا و مازیار محمدی نژاد، برگزیدگان این رویداد رقابتی اعلام شدند که جایزه بهترین کارگردانی با عنوان «مینیمالیسم» در طراحی و اجرا همراه با جایزه نقدی به فیلم «بازمانده» به کارگردانی فرزاد قبادی نژاد رسید.

همچنین در بخش پویانمایی جشنواره یادشده جایزه برترین فیلم و تندیس جشنواره بهترین انیمیشن کوتاه به فیلمی از علی زارع قنات نویی با عنوان «چشم انداز خالی» اهداو انیمیشن «والیبال» به کارگردانی کاوه سیستانی شایسته تقدیر و موفق به کسب لوح شد. این درحالی بود که جایزه بهترین متن با عنوان طراحی روایتی را چند لایه و متداخل در متن جاری زندگی را به فیلم «درگذشته» به کارگردانی نگین امین زاده اهدا گردید.

در بخش تجربی جشنواره فیلم کوتاه شیراز فیلم «اتیکت» ساخته امیر لشکری موفق به کسب جایزه بهترین فیلم و تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی شد و اثری با عنوان «دوئت» به کارگردانی علی لاوری منفرد حایز دریافت جایزه نقدی و لوح تقدیر شد.

همچنین در بخش فیلم کوتاه مستند هیئت داوران هیچ اثری را شایسته بهترین فیلم ندانست و تصمیم به اهدای دو تقدیرنامه به دو فیلم گرفتند که جایزه نقدی و لوح تقدیر به فیلم های مستند «جنس سوم» به کارگردانی اصغر برقه و احسان اطمینان و «دوسر برد، دوسر باخت» ساخته آزاده مسیح زاده اهدا شد.

در بخش داستانی از دیدگاه هیئت داوران هشتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز جایزه نقدی و لوح تقدیر به فیلم «آخر هفته» به کارگردانی وحید بمانی اختصاص یافت در حالیکه جایزه ویژه هیئت داوران این جشنواره و تندیس و لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به فیلم «بابابزرگ» به کارگردانی محمد حسن زاده اهدا شد.

سپس جایزه بهترین فیلم داستانی هشتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز شامل تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی به فیلم «مادر مرده» به کارگردانی حامد نجابت اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز توسط انجمن فیلم کوتاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.