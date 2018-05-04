به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت که امروز جمعه برگزار شد، رکاب زنان استان، رقابت خود را از پارک ائلرباغی ارومیه آغاز کرده و یک دور رینک کمربندی ارومیه را طی و مسیر جاده مهاباد به سمت پلیس راه رشکان را رکاب زدند.

در ادامه، دوچرخه سواران از پلیس راه رشکان مسیر برگشت را طی کرده و در پارک ائللرباغی به رقابت خود پایان دادند.در این رقابت، مسعود خاکی از میاندوآب، محمد عبدالله زاده از بوکان و محمد هاشمی از خوی به ترتیب نفرات اول تا سوم این مسابقه شدند.

در این رقابت ۳۵ نفر از دوچرخه سواران شهرستان های خوی، بوکان، میاندوآب و ارومیه حضور داشتند و به رقابت سالم با هم پرداختند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان غربی در حاشیه این رقابت ها،در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه دوچرخه سواری دستجات آزاد استان همزمان با هفته جوان برگزار و در این مسابقه تلاش شد تا هماهنگی دستگاه های اجرایی عضو ستاد دوچرخه سواری جایزه بزرگ رشته کریتریوم که هفته آینده به میزبانی ارومیه برگزار می شود، محک زده شود.

محمدرضا اسدی با اشاره به حضور مسعود خاکی، کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری کشور در مسابقه امروز، افزود: امروز شاهد حضور قوی رکابزنان بودیم و در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیز همکاری بسیار خوبی در برگزار این رقابت داشتند.

وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه، اداره کل تربیت بدنی استان وهیات های دوچرخه سواری شهرستانها نیز توانستند در این رقابت به خوبی ظاهر شوند، ادامه داد: با توجه به هماهنگی های انجام شده، مسابقه امروز به نوعی می تواند مسابقه تمرینی برای رقابت هفته آینده تلقی شود.

رئیس هئیت دوچرخه سواری آذربایجان غربی افزود: باتوجه به برگزاری موفق مسابقه امروز، آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات کشوری دوچرخه سواری را در هفته آینده داریم.

مسابقات کشوری دوچرخه سواری جایزه بزرگ رشته کریتریوم، جمعه هفته آینده به میزبانی هیات دوچرخه سواری استان برگزار می شود.