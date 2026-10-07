به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن و خانه را باید مهم‌ترین دغدغه زندگی در دوران متاهلی دانست، زیرا باید یک سرپناه برای روزهای مبادا داشته باشیم.

اما آن طور که محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی عنوان کرده است؛ حدود ۳۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، صاحب خانه نیستند و هنوز در زندگی مستاجری به سر می برند.

وی گفت: با توجه به روند سالمندی جمعیت، توجه به مسکن بازنشستگان یک ضرورت است در همین راستا، ما در تلاش هستیم تا از طریق تعاونی‌ها و همکاری با نهادهایی مانند مسکن ملی، بسترهایی فراهم کنیم تا بازنشستگان از وضعیت مستأجری رها شوند.

طبق آمارهای رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تأمین‌اجتماعی هستند.

در این بین، ۳۰ درصد این جمعیت، بعد از ۳۰ سال کار و تلاش؛ هنوز نتوانسته اند برای خود یک سرپناه داشته باشند.

سئوالی که مطرح می شود، این است که این افراد چه زمانی قرار است خانه‌دار شوند، در حالی که در روزهای بازنشستگی و سالمندی به سر می برند.