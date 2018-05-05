وقوع ۱۷۴ سیل و زمین لرزه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمودی اصل زاده روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از این تعداد ۱۲۹ مورد سیل و ۴۵ مورد زمین لرزه بالای چهار ریشتر است افزود: بر اساس آمارهای موجود آذربایجان غربی جزو ۱۰ استان حادثه خیز کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اقدامات این جمعیت در خصوص زمین لرزه کرمانشاه افزود: در زلزله کرمانشاه حدود ۶۰ میلیارد تومان مبلغ نقدی جمع آوری شده که در حال حاضردر بین ۳۰ هزارخانواده زلزله زده توزیع می شود.

محمودی اصل با اشاره به برنامه ها و ماموریت های هلال احمر اظهار داشت: برنامه های هلال احمر در ۵ محور درحال حرکت است که این محورها مردم محور بودن، جوان محور بودن ،داوطلب بودن، فرهنگی محور بودن ومورداعتماد بودن است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در این هفته در راستای محورهای تعیین شده تلاش کرده است تا ارتباط خود را با مردم بیشتر کند ادامه داد: جمعیت هلال احمر استان در نظر دارد همزمان با هفته هلال احمر جشنی عمومی برگزار کند که اصحاب رسانه می توانند به عنوان نماینده بخش اعظم جامعه در پیشبرد اهداف هلال احمر کمک رسان باشند.

محمودی اصل،گفت: دیدارهایی با استاندار آذربایجان غربی و نماینده ولی فقیه، در استان همچنین دیدار مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی به همراه مسئولین با رئیس جمهور از دیگر برنامه های این هفته است.

وی، افزود: توانبخشی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در شهرستان‌های ارومیه و میاندوآب است که در این میان مانورهایی نیز برگزار می‌شود، همچنین دربحث کارآفرینی برای جوانان نیز برنامه ای را از اواخر این هفته شروع خواهد شد .

محمودی، بیان کرد: یک بالگرد امروز در اختیار آذربایجان غربی است که ۱۵ روز در ماه را در استان و ۱۵ روز دیگر را در استان کردستان حضور داردکه در صدد حل مشکل با اخذ یک فروند بالگرد جداگانه هستیم.

وی، در خصوص برنامه مهم هفته هلال احمر، افزود: در هفته هلال احمر برگزاری انتخابات دبیران کانون های جوانان و دانشجویی در سطح استان از جمله برنامه ها بوده و همچنین زنگ امداد در این هفته در مدارس سطح استان زده خواهد شد .

وی ادامه داد : کارگاه های بازآموزی که در حوزه آموزشی در سطح استان انجام خواهد شد والبته مراسم گرامیداشت هفته هلال احمر در کانون های غنچه های هلال در مهد کودک ها برگزار می شود.

محمودی اصل، خاطر نشان کرد: دیدار با خانواده های شهدا و غبار روبی مزار شهدا و عیادت از بیماران توسط جوانان و داوطلبان از دیگر برنامه های هفته هلال احمر به شمار می رود.

وی بیان کرد: تجلیل از امدادگران و جوانان فعال هلال احمر استان، برگزاری اردوهای هلال احمر، اجرای مانور در شهرستان های ارومیه، سلماس، نقده، اشنویه و میاندوآب و برگزاری نمایشگاه تولیدات و محصولات جوانان و توانمندی آنان از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در هفته هلال احمر است.