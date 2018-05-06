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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

دعوت میشل عون از رای دهندگان برای حضور گسترده

دعوت میشل عون از رای دهندگان برای حضور گسترده

رئیس جمهور لبنان از رای دهندگان خواست که تا زمان هست به پای صندوق های رای گیری بروند و رای بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان از همه لبنانی ها خواست که حضور گسترده در پای صندوق ها داشته باشند و تا قبل از بسته شدن حوزه های رای گیری بیایند و رای بدهند.

وی افزود: پس از اینکه روند رای گیری را پیگیری کردم با ضعف اقبال شگفت زده شدم. ای شهروندان شما اگر مایل به تغییر و رسیدن به دولت جدید و خط مشی نو هستید، رای بدهید. مجاز نیست که این فرصت با وجود قانون جدید از دست برود.

عون گفت: هنوز زمان هست و امیدوارم که رای بدهید. در صورت حضور رای دهندگان در داخل حوزه های رای گیری زمان رای دادن تمدید خواهد شد.

کد مطلب 4289493

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