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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۴۵

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی:

بارشها از فردا در آذربایجان غربی آغاز می شود/احتمال وقوع سیلاب

بارشها از فردا در آذربایجان غربی آغاز می شود/احتمال وقوع سیلاب

ارومیه – رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از آغاز بارش باران، تگرگ از بعد از ظهر روز دوشنبه در استان خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان اظهارداشت: بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارشی فعالی از بعد از ظهر دوشنبه  به استان است .

وی با هشدار به رعایت نکات ایمنی اضافه کرد: این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه هفته جاری سبب رگبار باران توام با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ  و وزش باد درسطح استان خواهد شد.

صابری با بیان اینکه شدت بارش ها برای سه شنبه پیش بینی می شود عنوان کرد: همچنین با توجه به بارش های اخیر در استان و ماهیت بارش های رگباری به اقتضای این فصل از سال، آبگرفتگی معابر عمومی طی این مدت دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در این راستا توصیه می شود جهت کاهش خسارتهای احتمالی تمهیدات لازم به کار گرفته شود.

کد مطلب 4289502

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