بارشها از فردا در آذربایجان غربی آغاز می شود/احتمال وقوع سیلاب

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان اظهارداشت: بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارشی فعالی از بعد از ظهر دوشنبه به استان است .

وی با هشدار به رعایت نکات ایمنی اضافه کرد: این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه هفته جاری سبب رگبار باران توام با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ و وزش باد درسطح استان خواهد شد.

صابری با بیان اینکه شدت بارش ها برای سه شنبه پیش بینی می شود عنوان کرد: همچنین با توجه به بارش های اخیر در استان و ماهیت بارش های رگباری به اقتضای این فصل از سال، آبگرفتگی معابر عمومی طی این مدت دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در این راستا توصیه می شود جهت کاهش خسارتهای احتمالی تمهیدات لازم به کار گرفته شود.