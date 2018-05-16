به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه بوستون در مطالعه جدید خود دریافتند چهار عامل پرخطر ریسک ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهند که با برنامه های درست در راستای اصلاح آنها می توان احتمال ابتلا به این بیماری را کاهش داد. این چهار فاکتور پرخطر عبارتند از:

۱- سن

سن مهم ترین فاکتور پرخطر این بیماری است که به ندرت بر افراد زیر ۶۰ سال تاثیر می گذارد. طبق اعلام انجمن آلزایمر، از هر سه فرد سالمند، یک نفر با نوعی ابتلا به زوال عقل می میرد.

مطالعه سال ۲۰۱۸ محققان دانشکده سلامت یل آمریکا نشان می دهد نگرش نسبت به پیری و افزایش سن می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. بعد از بررسی ۴۷۶۵ فرد مسن، مشخص شد آنهایی که نگرش مثبت در مورد افزایش سن داشتند ۴۹.۸ درصد کمتر از افراد دارای نگرش منفی، مبتلا به زوال عقل شدند.

۲- شاخص توده بدنی

نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که شاخص توده بدنی ممکن است فاکتور پرخطر ابتلا به زوال عقل باشد. بررسی های سال ۲۰۱۷ نشان می دهد چاقی میانسالی با ریسک بالا ابتلا به زوال عقل در دوره پیری مرتبط است چراکه گفته می شود اضافه وزن در بروز اسیب به مغز نقش دارد. از اینرو محققان توصیه می کنند حفظ وزن سالم می تواند شیوه اصلی در حفظ سلامت مغز باشد.

۳- وضعیت تاهل

مطالعه جدید نشان می دهد "بیوه بودن" ارتباط قوی ای با زوال عقل دارد. محققان تاکید می کنند وضعیت تاهل به تنهایی در افزایش زوال عقل موثر نیست بلکه همراه با فاکتورهای گوناگون سبک زندگی تاثیرگذار است.

۴- خواب

محققان می گویند افرادی که در دوره میانسالی خواب کمتری دارند بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. مطالعه سال ۲۰۱۷ نشان می دهد افرادی که ورود به خواب REMشان (پنجمین مرحله خواب) بیش از ۹۰ دقیقه به طول می انجامد در معرض ریسک بالا ابتلا به زوال عقل قرار دارند. از اینرو مشخص است که بیخوابی و بدخوابی می تواند در زوال شناختی تاثیر داشته باشد. به همین دلیل درمان اختلال خواب می تواند راهکر درستی برای بهبود مشکلات سلامت بلندمدت و کوتاه مدت باشد.