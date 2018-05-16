حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرانجام طرح تحقیق و تفحص از حقوق و مزایای رئیس و مدیران دیوان محاسبات اظهار داشت: متأسفانه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این موضوع را همچنان مسکوت گذاشته و رسیدگی نکرده است، لذا به دنبال این هستیم تا این مسئله به سرانجام برسد.
وی درباره علت به جریان نیفتادن این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این مسئله را باید از خودشان بپرسیم، اما ظاهراً نمیخواهند این کار انجام شود و خود رئیس و مدیران دیوان هم فقط مشغول رایزنی هستند که ما سؤالمان را پس بگیریم؛ وگرنه جواب روشنی به ما ندادهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علت پیگیری این طرح تصریح کرد: در جلسهای با حضور رئیس و مدیران دیوان محاسبات، وقتی از حقوق و مزایای رئیس دیوان سؤال کردیم، حاضر نشد پاسخ دهد، چرا که عددش بالا است؛ برخی اطلاعات هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که از دو جا حقوق میگیرند که این خلاف قانون است.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: از روز گذشته هم بنا داشتیم سرنوشت این طرح را از هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری کنیم که رئیس کمیسیون حضور نداشت، اما همچنان پیگیر هستیم.
نظر شما