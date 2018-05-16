رسالت خطیر روحانیون در ترویج گفتمان انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی علما امروز چهارشنبه در همایش طلایهداران تبلیغ و در جمع روحانیون و مبلغین اعزامی برای ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ایام ماه مبارک رمضان و محرم فرصتی مناسب برای هدایت جوانان است که در این ایام بیش از هر زمانی دیگری مشتاق و متمایل به آموزههای مذهبی هستند.
وی بر اهمیت وظیفه طلاب و روحانیون در امر تبلیغ تاکید کرد و افزود: روحانیون در نهادینهسازی گفتمان انقلاب و خنثیسازی توطئههای شوم دشمنان نقش بی بدیلی دارند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به تهدیدات دشمنان به ویژه در عرصه های فرهنگی، گفت: علما و روحانیون باید مراقب این توطئهها و نقشههای شوم طراحی شده از سوی دشمنان نظام باشند و با تبیین صحیح، مفاهیم مذهبی را با صبر و شکیبایی پیش ببرند.
آیت الله علما خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب روحانیون بدون سازماندهی اقدام به تبلیغ میکردند، ولی امروزه این امر با نظم و برنامهریزی مناسبی صورت میگیرد.
وی با تصریح اینکه امام راحل(ره) با تکیه به آموزههای اسلامی توانستند در مقابل نظام ستمشاهی و ابرقدرتها بایستند، گفت: مردم احترام خاصی برای روحانیون و علما قائل هستند، بنابراین روحانیون نیز باید در مقابل باید برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی تلاش کنند.
آیت الله علما در پایان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب هم به عنوان خلف شایسته توانستهاند عزت و اقتدار ایران اسلامی را در عرصههای جهانی با توکل به خدا و پشتوانه مردمی نشان بدهند.
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