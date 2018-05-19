به گزارش خبرنگار مهر، این روزها تب و تاب ساخت فیلم در خارج از ایران زیاد شده و تعدادی از کارگردانان برای جذب مخاطب بیشتر حتی گاهی ۲ یا ۳ سکانس از فیلم خود را در خارج از مرزهای ایران جلوی دوربین می برند و همین امر سبب شده تا حضور در این فیلم ها هم فال باشد و هم تماشا و بسیاری از بازیگران و عوامل سینما علاقه مند به حضور در این آثار باشند.

در سال های اخیر حمید فرخ نژاد تقریبا پای ثابت این گونه فیلم ها است و بیشتر فیلم هایی که در خارج ساخته شده اند و یا سکانسی در خارج از ایران دارند از حضور وی به عنوان بازیگر بهره برده‌اند.

از جمله این فیلم ها می توان به «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «تگزاس» به کارگردانی مسعود اطیابی، «ما شما را دوست داریم خانم یایا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی و «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور اشاره کرد که این لیست نشان می دهد فرخ نژاد در ۲ سال اخیر بیشتر وقت خود را برای فیلم هایی گذاشته که حداقل چند سکانس در خارج از ایران داشته اند.

«لاتاری» در کشورهای حاشیه خلیج فارس، «تگزاس» در برزیل، «ما شما را دوست داریم خانم یایا» در تایلند و «دختر شیطان» در هندوستان فیلمبرداری شده اند.