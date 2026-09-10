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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

درخشش وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در مسابقات قهرمانی کشور

درخشش وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در مسابقات قهرمانی کشور

خرم‌آباد - «امیرحسین علیکرمی» نایب‌قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در رشته وزنه‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان کشور در قزوین برگزار شد و «امیرحسین علیکرمی»، وزنه‌بردار مستعد لرستانی، در دسته ۶۵ کیلوگرم رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال با درخشش در این رقابت‌ها، عنوان نایب‌قهرمانی حرکت یک‌ضرب و دو عنوان سومی در حرکت دوضرب و مجموع را به دست آورد.

«علیکرمی» در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۸۲ کیلوگرمی در جایگاه دوم قرار گرفت و عنوان نایب‌قهرمانی این بخش را از آن خود کرد.

درخشش وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در مسابقات قهرمانی کشور

این وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در حرکت دوضرب نیز وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

«علیکرمی» در مجموع دو حرکت یک‌ضرب و دوضرب با ثبت رکورد ۱۸۲ کیلوگرم، عنوان سوم مسابقات را به دست آورد تا در مجموع، یک عنوان نایب‌قهرمانی و دو عنوان سومی را در رقابت‌های قهرمانی کشور به نام خود ثبت کند.

درخشش وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در مسابقات قهرمانی کشور

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای این وزنه‌بردار نوجوان لرستانی است و می‌تواند نویدبخش حضور موفق وی در رقابت‌های آینده و میادین ملی باشد.

کد مطلب 6943257

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