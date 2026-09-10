به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنهبرداری نوجوانان کشور در قزوین برگزار شد و «امیرحسین علیکرمی»، وزنهبردار مستعد لرستانی، در دسته ۶۵ کیلوگرم رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال با درخشش در این رقابتها، عنوان نایبقهرمانی حرکت یکضرب و دو عنوان سومی در حرکت دوضرب و مجموع را به دست آورد.
«علیکرمی» در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۸۲ کیلوگرمی در جایگاه دوم قرار گرفت و عنوان نایبقهرمانی این بخش را از آن خود کرد.
این وزنهبردار نوجوان لرستانی در حرکت دوضرب نیز وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در جایگاه سوم ایستاد.
«علیکرمی» در مجموع دو حرکت یکضرب و دوضرب با ثبت رکورد ۱۸۲ کیلوگرم، عنوان سوم مسابقات را به دست آورد تا در مجموع، یک عنوان نایبقهرمانی و دو عنوان سومی را در رقابتهای قهرمانی کشور به نام خود ثبت کند.
این موفقیت، نشاندهنده ظرفیت و استعداد بالای این وزنهبردار نوجوان لرستانی است و میتواند نویدبخش حضور موفق وی در رقابتهای آینده و میادین ملی باشد.
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