به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان کشور در قزوین برگزار شد و «امیرحسین علیکرمی»، وزنه‌بردار مستعد لرستانی، در دسته ۶۵ کیلوگرم رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال با درخشش در این رقابت‌ها، عنوان نایب‌قهرمانی حرکت یک‌ضرب و دو عنوان سومی در حرکت دوضرب و مجموع را به دست آورد.

«علیکرمی» در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۸۲ کیلوگرمی در جایگاه دوم قرار گرفت و عنوان نایب‌قهرمانی این بخش را از آن خود کرد.

این وزنه‌بردار نوجوان لرستانی در حرکت دوضرب نیز وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

«علیکرمی» در مجموع دو حرکت یک‌ضرب و دوضرب با ثبت رکورد ۱۸۲ کیلوگرم، عنوان سوم مسابقات را به دست آورد تا در مجموع، یک عنوان نایب‌قهرمانی و دو عنوان سومی را در رقابت‌های قهرمانی کشور به نام خود ثبت کند.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای این وزنه‌بردار نوجوان لرستانی است و می‌تواند نویدبخش حضور موفق وی در رقابت‌های آینده و میادین ملی باشد.