۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در خراسان جنوبی امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جمع آوری و اموال تملیکی خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در مراسم امحاء کالاهای قاچاق سلامت محور در استان اظهارکرد: ارزش ریالی کالاهای امحا شده با احتساب تعرفه گمرکی ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

حسن شیخ زاده بیان داشت: مبارزه با قاچاق نیاز به توسعه زیرساخت ها و ابزارهای پیشرفته دارد.

وی از رشد ۱۲ درصدی تعداد پرونده های قاچپاق کالا طی دو ماهه امسال نسبت به سال گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: ۱۶۳ پرونده قاچاق کالا در استان از ابتدای امسال تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ حکم فروش اموال قاچاق در سال ۹۴؛ خراسان جنوبی در فروردین ماه امسال فروش اولین محموله قاچاق کالا را داشته است، بیان کرد: این محموله قاچاق موبایل به ارزش ریالی۲۷۰ میلیون ریال به شرط صادرات به متقاضیان واگذار شده است.

رئیس سازمان جمع آوری و اموال تملیکی خراسان جنوبی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی از صادرکنندگان استان که برای خرید و صادرات محموله های قاچاق ضبط شده اعلام آمادگی کنند،استقبال می کند.

وی با بیان اینکه امسال مبارزه با قاچاق کالا را در راستای حمایت از تولیدات ایرانی افزایش داده ایم، تصریح کرد: در راستای حمایت از کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق کالا تمامی دستگاه های اجرایی، نظارتی، انتظامی و نظامی تمام تلاش خود را برای تحقق فرمایشات رهبری به کار گیرند.

وی از امحای بیش از دو تن کالای قاچاق طی سال گذشته در استان خبر داد و افزود: کالاهای امحاء شده شامل ۲.۵ تن البسه مستعمل، سه هزار و ۵۳۰ عدد کالای خوراکی، ۵۴۰ کیلو گرم مواد دخانی شامل ناس، سیگار، انفیه، تنباکوی غیر مجاز، ۴۰ کیلوگرم گیاه دارویی غیر مجاز، هزار و ۵۲۷ بسته دارو شامل انواع روان گردان ها و ... و ۱۰ هزار و ۵۰۴ عدد انواع لوازم آرایشی بوده است.

شیخ زاده با بیان اینکه ۱۱ مرحله انهدام کالاهای مضر برای سلامت و امنیت مردم در سال گذشته را داشته ایم، گفت: ارزش وزنی این کالاها ۵۳ تن و ارزش ریالی آن ها بیش از ۳۲۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس سازمان جمع آوری و اموال تملیکی خراسان جنوبی ادامه داد: نبود انبار و استیجاری بودن محل اقامت سازمان و نداشتن خودرو های عملیاتی کار را برای ما سخت کرده که باید مورد توجه مسئولان برای تامین این نیاز ها قرار گیرد.