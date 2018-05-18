اهداکنندگان خون منتظر لیالی قدر نمانند/شرایط اهدای خون روزه داران

دکتر سید مرتضی طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما برای ورود به ماه رمضان، آمار ۱۳ هزار واحد خون را ملاک قرار داده ایم که خوشبختانه این میزان نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در استان تهران تامین شده است و دغدغه ای نداریم.

وی در عین با توجه به عمر سه روزه نگهداری پلاکت، افزود: اصولا در هفته اول ماه مبارک رمضان به دلیل تغییر وضعیت بدن، میزان اهدای خون کمتر است اما باید شرایطی فراهم شود که روزانه حداقل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مراجعه کننده به مراکز اهدای خون داشته باشیم.

طباطبایی با اشاره به نیاز مستمر بیماران خاص به خون و فرآورده‌های خونی، گفت: اصولا در ماه رمضان، حجم اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان ها کمتر می شود، اما نیاز بیماران خاص به خون و فرآورده‌های خونی، مستمر و همیشگی است.

مدیرکل انتقال خون استان تهران، در ارتباط با شرایط اهدای خون در ماه رمضان، اظهارداشت: روزه داران می توانند تا ۶ ساعت پس از افطار و سحر، خون اهدا کنند و مشکلی متوجه آنان نخواهد بود.

طباطبایی ادامه داد: با توجه به عمر سه روزه پلاکت، ضروری است که اهداکنندگان خون، ثواب نذر خود را به شب های قدر موکول نکنند، و در همین آغازین روزهای ماه مبارک رمضان، برای اهدای خون و کمک به همنوعان نیازمند خون و فرآورده‌های خونی، اقدام کنند.

وی تاکید کرد: قطعا اهدای خون افراد روزه دار در آغازین روزهای ماه مبارک رمضان، ثواب لیالی قدر را خواهد داشت و برای بیماران نیز مفیدتر خواهد بود.

طباطبایی در ادامه با عنوان این مطلب که سه مرکز جامع اهدای خون در خیابان وصال، تهرانپارس و ستاری، از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ به صورت یکسره فعال هستند، گفت: هشت مرکز اهدای خون پیروزی، افسریه، مترو شهر ری، مترو امام خمینی(ره)، ورامین، شهریار، از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ ، آماده دریافت خون های اهدایی شهروندان روزه دار هستند.