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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

سرپرست مرکز فوریت های پزشکی ساوه:

سانحه جاده‌ای در محور قدیم ساوه-همدان ۷مجروح برجای گذاشت

سانحه جاده‌ای در محور قدیم ساوه-همدان ۷مجروح برجای گذاشت

ساوه- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو در محور قدیم ساوه-همدان، هفت نفر مصدوم شدند.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه رانندگی جاده ای ظهر امروز(جمعه) در کیلومتر ۲۰ محور قدیم ساوه-همدان محدوده شهرستان ساوه رخ داد که طی آن دو دستگاه خودروی ال۹۰ و پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: پس از اطلاع رسانی حادثه بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس ساوه و همچنین نیروهای هلال احمر پایگاه شهید چمران این شهرستان به محل سانحه اعزام شدند.

وی بیان کرد: این حادثه رانندگی جاده ای خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت، اما هفت نفر از سرنشینان هر دو خودرو مصدوم شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: نیروهای امدادی اورژانس ساوه شش نفر از این مصدومان و نیروهای هلال احمر نیز مصدوم دیگر را پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، به بیمارستان مدرس ساوه انتقال دادند.

کد مطلب 4299923

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