تصادف در مسیر گنجنامه همدان ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک فقره حادثه رانندگی در مسیر توریستی و پرتردد گنجنامه همدان، شش نفر از هموطنانمان راهی بیمارستان شدند.

داود گمار در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بعد از ظهر پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه، به دنبال گزارش واصله مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ و پژو ۴۰۵ در مسیر گنجنامه، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس همدان به همراه کادر درمانی مجرب به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: متأسفانه در این سانحه رانندگی، چهار نفر آقا و دو نفر خانم دچار مصدومیت و جراحات مختلف شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و حیاتی در محل حادثه، مصدومان را جهت تکمیل روند درمانی و مراقبت‌های بیشتر، به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های پلیس راه، از رانندگان درخواست کرد در مسیرهای پرخطر و پرتردد با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا شاهد حوادث تلخ این چنینی نباشیم.

اخبار تکمیلی در خصوص علت دقیق حادثه و وضعیت مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.