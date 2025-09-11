  1. استانها
  2. همدان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۳

تصادف در مسیر گنجنامه همدان ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در مسیر گنجنامه همدان ۶ مصدوم برجای گذاشت

همدان- سرپرست اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از مصدومیت شش نفر در پی وقوع یک حادثه رانندگی در مسیر گنجنامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک فقره حادثه رانندگی در مسیر توریستی و پرتردد گنجنامه همدان، شش نفر از هموطنانمان راهی بیمارستان شدند.

داود گمار در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بعد از ظهر پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه، به دنبال گزارش واصله مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ و پژو ۴۰۵ در مسیر گنجنامه، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس اورژانس همدان به همراه کادر درمانی مجرب به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: متأسفانه در این سانحه رانندگی، چهار نفر آقا و دو نفر خانم دچار مصدومیت و جراحات مختلف شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و حیاتی در محل حادثه، مصدومان را جهت تکمیل روند درمانی و مراقبت‌های بیشتر، به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های پلیس راه، از رانندگان درخواست کرد در مسیرهای پرخطر و پرتردد با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا شاهد حوادث تلخ این چنینی نباشیم.

اخبار تکمیلی در خصوص علت دقیق حادثه و وضعیت مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6586638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها