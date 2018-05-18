تیراندازی در دبیرستانی در تگزاس/ هشت نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس حادثه تیراندازی در دبیرستان «سانتا فه» (Santa Fe) واقع در ایالت تگزاس در آمریکا را مودر تأئید قرار داد.

برخی منابع از کشته شدن دستکم ۸ نفر در این تیراندازی خبر می دهند.

بر اساس اعلام پلیس، تا کنون گزارشی درباره کشته یا مجروح شدن فردی دریافت نشده است؛ اما منطقه مذکور تحت محاصره شدیدی قرار گرفته است.

هم اکنون نیروهای پلیس، آتش نشانی و اوراژانس اطراف مدرسه مذکور را محاصره کرده و در آنجا مستقر هستند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان دقایقی پیش در گزارشی در این باره اعلام کرد: فرد مسلح با ورود به کلاس هنر در این دبیرستان به تیراندازی به سوی دانش آموزان مبادرت کرد.

پلیس کماکان خروج دانش آموزان از کلاس ها و یا مدرسه را ممنوع و اعلام کرد که تا کنون ضارب مسلح را دستگیر نکرده و لذا نمی تواند از آمار تلفات احتمالی این حادثه خبری را مخابره کند.