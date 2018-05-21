علی اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تیم ملی کشتی آزاد، میادین سخت و حساسی را پیش رو دارد، اظهار داشت: خوشبختانه با برگزاری رقابتهای انتخابی و مشخص شدن نفرات برتر برای کسب دوبنده تیم ملی، تا حدی خیال همه از ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی راحت شد، اما یکی از دغدغه های اصلی اهالی کشتی به خصوص کادر فنی، زمان نامناسب وزن کشی است.

وی تصریح کرد: اینکه یک کشتی گیر و مربی اش را در ساعات اولیه صبح از خواب بیدار و آنها را مهیای وزن کم کردن و همچنین حضور در وزن کشی کنید، واقعا غیر منطقی است. کشتی گیران به خودی خود برای حضور برابر رقبای خود استرس و هیجان دارند، چه رسد به اینکه آنها باید دغدغه و استرس وزن کم کردن قبل از مسابقه و همچنین خوردن صبحانه و ریکاوری قبل از مبارزه را هم داشته باشند.

پیشکسوت کشتی کشورمان افزود: به نظر من قانون جدید وزن کشی نه تنها نمی تواند باعث ارتقای سطح کشتی شود، بلکه عاملی است برای تخریب و تحلیل نیروی روحی و جسمی کشتی گیران که امیدوارم به زودی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

حیدری با اظهار امیدواری به ظهور چهره‌های جوان و باانگیزه و همچنین پوست اندازی کشتی آزاد ادامه داد: با توجه به حضور جوانان باانگیزه و توانمند در عرصه کشتی آزاد که با جسارت و جدیت در حال تعقیب بزرگان این رشته هستند، می توان به آینده کشتی امیدوار بود. البته این مساله به حمایت متولیان ورزش و برنامه ریزی دقیق فدراسیون کشتی هم مربوط می شود و این سکانداران ورزش باید بتوانند به خوبی این جوانان را تا رویدادهای مهم آتی از جمله المپیک ۲۰۲۰ هدایت و حمایت کنند.

وی در پایان به فرایند انتخابی تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: روند انتخاب ملی پوشان کشتی مدتهاست که طبق فرایند انتخابی صورت می گیرد که خوشبختانه به رغم تمامی انتقادات و مشکلات توانست به خوبی در سیستم اجرایی فدراسیون جا بیافتد. ما با اجرای این سیستم دیگر شاهد نادیده گرفتن توان و پتانسیل کشتی گیران برای رسیدن به دوبنده تیم ملی نیستیم و در واقع میدان برای تمامی مدعیات تیم ملی و عرض اندام در برابر یکدیگر کاملا مهیاست.