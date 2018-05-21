به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) و راهپیمایی روز قدس که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: ملت ایران با مشارکت و حضور پرشور و گسترده خود در برنامه هاومناسبت های مختلفی هم چون مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی به جهانیان نشان داده و همچنان خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه مردم ما حفاظت و پاسداری از نظام اسلامی را مهمترین آرمان خود می دانند، عنوان کرد: با پشتیبانی های مردمی دشمنان ما پی بردند که مردم ما همواره ولایت مدار بوده و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

وی اظهارداشت: تمامی دستاوردهایی که در چهل سال اخیر بدست آورده ایم از برکات انقلاب و امام راحل بوده است لذا باید در ایام سالگرد ارتحال ایشان، شخصیت و اقدامات ایشان را برای نسل جوان کشورمان تبیین کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه در اجرای مراسم ها وبرنامه های مختلف نقش مردم ما که درتوسعه و پیشرفت ایران اسلامی بسیار پررنگ است، دیده شود، بیان کرد: در مناسبت های مختلف باید عشق و علاقه مردم به امام و رهبری به خوبی نشان داده شود تا همگان نسبت به این مهم آگاهی پیدا کنند.

خوش اقبال در ارتباط با دستورکار دوم این جلسه گفت: مردم ما همواره در طول سالیان گذشته حضوری پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتند و امسال هم بی شک شاهد مشارکت چشمگیر آنها خواهیم بود.

وی بیان کرد: از مسائل مهمی که باید به آن توجه شود آسیب شناسی برنامه های سنوات گذشته است تا از این طریق در راستای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گام هایی برداشته شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه بیت‌المقدس کردستان هم دراین جلسه براجرای برنامه های فرهنگی وهنری در کنار راهپیمایی ها تاکید کرد و گفت: از پتانسیل دستگاه ها و اقشار مختلف مردم هم در این مناسبت ها باید به نحو احسن بهره گرفت.