به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر شامگاه دیروز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم پروژه میدان آذربایجان بسیار بزرگ است و قسمتی از آن آماده شده و به بهره برداری رسیده است و جزو اولویت های این مجموعه است.

وی با تکیه بر وضعیت اجرایی پروژه پارک بزرگ تبریز نیز با بیان اینکه با اجرا و تکمیل این پروژه می توان طرح جامع تبریز در توسعه فضای سبز و کاهش بار ترافیکی جاده ائل گؤلی را تحقق بخشید و ادامه داد: زمین های صیفی کاری و سبزی کاری حکم آباد بخشی از محدوده پارک بزرگ تبریز است و حفظ کاربری مزروعی به عنوان منطقه بیولوژیکی پارک بزرگ مد نظر ماست.

شهردار تبریز در همین راستا ابراز داشت: در فاز اول این پروژه، تعریض مسیرهای منتهی به پارک، حصار کشی ضلع شمالی، احداث پارکینگ، کمپ های اقامت گاهی و مجموعه های ورزشی لحاظ شده، برای شش هکتار از آن نیز پرونده رفع تصرف تشکیل شده، و ۳۰ هکتار نیز درحال تشکیل پرونده است.

وی با بیان اینکه ما به جدّ به دنبال افزایش درآمد های پایدار شهرداری هستیم، ادامه داد: در این راستا موضوعات مختلفی برای همکاری با بخش خصوصی را می توان مطرح ساخت و مشارکت در احداث شبکه فیبر نوری تبریز می تواند یکی از این طرح ها باشد.

شهین باهر در پایان با تکیه بر موضوع فاینانس خط دو قطار شهری نیز ابراز داشت: برای اجرای این خط، فاینانس ۵۰ درصد از طریق سهم دولت در نظر گرفته شده و ضروری است نشستی با نمایندگان مردمی تبریز در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم و موضوع را در آنجا پیگیری کنیم.