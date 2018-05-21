به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با مشارکت خبرگزاری مهر روز چهارشنبه (۲ خرداد) نشستی را با موضوع «اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در عربستان؛ دلایل و چشم انداز آتی» برگزار می کند.

سخنرانان این نشست پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا (ویدیو کنفرانس)، «حسین آجورلو» پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و «محمد مهدی ملکی» عضو گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات استراتژیک خاورمیانه خواهند بود.

مدیریت این نشست بر عهده پیمان یزدانی پژوهشگر مهمان این پژوهشکده است.

نشست مذکور در تاریخ چهارشنبه، ۲ خرداد ۹۷ در محل: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۶، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار خواهد شد.