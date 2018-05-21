به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گلاب‌گیری و تهیه فراورده های سنتی در دومین جشنواره طعم سلامت با هدف احیای سنت‌های بومی ، ترویج و توسعه فرهنگ مصرف و تغذیه سالم برگزار می شود تا شهروندانی که امکان بازدید این مراسم را در شهرهای مختلف کشور ندارند، از نزدیک شاهد اجرای این مراسم سنتی زیبا در برج میلاد باشند.

همچنین شهروندان می توانند عرقیجات سنتی کاشان را نیز از غرفه طعم سلامت در برج میلاد خریداری کنند.

دومین جشنواره طعم سلامت برج میلاد به عنوان یکی از بخش های جشنواره رمضانی برج میلاد با همکاری مرکز فرهنگی تحقیقاتی غذای سالم و اداره کل طب سنتی وزارت بهداشت با شعار «پس انداز سلامتی با غذای سالم» در راستای تحقق طرح تحول سلامت در بُعد اصلاح سبک تغذیه و حمایت از کالای ایرانی همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شد و مورد استقبال مخاطبان قرارگرفت. این جشنواره تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

ارائه مشاوره طب سنتی، مشاوره تغذیه، مزاج شناسی، عنبیه شناسی و رایحه درمانی از دیگر امکاناتی است که بازدیدکنندگان می توانند به صورت رایگان از آن بهره مند شوند.

علاقه‌مندان می توانند با حضور در این جشنواره از ساعت ۱۹ تا ۲۳ علاوه بر بازدید از جشنواره، شاهد اجرای مراسم سنتی گلاب‌گیری باشند.