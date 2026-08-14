به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدیزاده بعدازظهر جمعه در جریان بازدید مشترک کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای قم و اصفهان از دریاچه نمک قم اظهار کرد: این پهنه آبی از زیستبومهای حساس منطقه به شمار میرود و وضعیت آن از منظر حفاظت محیط زیست و پایداری شرایط طبیعی منطقه اهمیت ویژهای دارد.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، مسئولیت حفاظت از این زیستبوم را نیازمند توجه همزمان به ابعاد زیستمحیطی و نحوه مدیریت منابع آب دانست و افزود: تداوم حیات دریاچه نمک باید در تصمیمگیریهای مرتبط با منابع آبی و فعالیتهای توسعهای پیرامون این منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به استمرار شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی در این تالاب خاطرنشان کرد: ادامه روند کاهش آب میتواند آثار و پیامدهایی فراتر از محدوده دریاچه داشته باشد و از این رو توجه به شرایط این زیستبوم در ارتباط با امنیت و سلامت مردم در مرکز کشور ضروری است.
احمدیزاده تصریح کرد: دریاچه نمک قم تنها یک پهنه طبیعی نیست، بلکه از منظر زیستمحیطی نیز دارای اهمیت قابل توجهی است و هرگونه تصمیمگیری درباره منابع و فعالیتهای مرتبط با این منطقه باید با در نظر گرفتن ظرفیتهای طبیعی و حساسیتهای زیستبوم انجام شود.
توسعه نباید به زیستبوم آسیب بزند
وی با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری متناسب با توان اکولوژیک منطقه گفت: فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در محدوده اثرگذار بر دریاچه نمک باید به گونهای مدیریت شود که ساختار طبیعی و کارکردهای زیستمحیطی این پهنه حساس دچار آسیب نشود.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم افزود: بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای منطقه زمانی میتواند تداوم داشته باشد که ملاحظات زیستمحیطی در آن لحاظ شود و فعالیتهای انسانی به تخریب جبرانناپذیر این زیستبوم منجر نشود.
احمدیزاده با اشاره به اهمیت جلوگیری از تبدیل پهنههای طبیعی به کانونهای گرد و غبار اظهار کرد: تضعیف شرایط طبیعی دریاچه نمک میتواند زمینه را برای شکلگیری کانونهای گرد و غبار فراهم کند و از همین رو حفظ پایداری آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: کاهش منابع آبی و تشدید خشکسالی از جمله عواملی است که میتواند شرایط زیستمحیطی دریاچه نمک را تحت تأثیر قرار دهد و مقابله با پیامدهای این روند، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت منابع آب و فعالیتهای توسعهای است.
حیات دریاچه به مدیریت جامع نیاز دارد
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم خاطرنشان کرد: استمرار حیات دریاچه نمک قم نیازمند آن است که تصمیمات مربوط به مدیریت منابع آب در منطقه با توجه به ملاحظات زیستمحیطی و ظرفیت طبیعی این زیستبوم اتخاذ شود.
احمدیزاده همچنین بر اهمیت توجه به آثار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی بر ساختار طبیعی دریاچه تأکید کرد و گفت: فعالیتهای توسعهای نباید به گونهای پیش برود که کارکردهای طبیعی و زیستمحیطی این پهنه ارزشمند را با آسیبهای جبرانناپذیر مواجه کند.
وی افزود: حفظ شرایط طبیعی دریاچه نمک و جلوگیری از تشدید روند تخریب آن، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامهریزیهای مرتبط با منطقه مورد توجه قرار گیرد تا زمینه برای تداوم حیات این زیستبوم حساس فراهم باشد.
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