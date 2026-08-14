داداشی: کیفیت آب شرب آستارا با فیلترهای جدید تصفیه خانه ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی نماینده مردم بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی عصر جمعه به همراه فرماندار و رئیس آبفای آستارا، از روند اجرای طرح تهیه، نصب و راه‌اندازی فیلترهای جدید تصفیه‌خانه آب شرب بهارستان بازدید کردند.

داداشی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت این پروژه برای بهبود کیفیت آب شرب آستارا، اظهار کرد: طرح تهیه، نصب و راه‌اندازی هفت واحد فیلتر شنی به همراه تجهیزات جانبی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در قالب طرح آبرسانی به آستارا در حال اجراست.

پیشرفت ۸۰ درصدی طرح نوسازی فیلترهای تصفیه‌خانه بهارستان

وی با اشاره به اینکه قرارداد اجرای این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۳ منعقد شده، افزود: پیشرفت فیزیکی طرح اکنون به ۸۰ درصد رسیده است.

نماینده مردم آستارا با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی انجام شده، تصریح کرد: ساخت هفت دستگاه فیلتر، خرید شیرآلات و لوله‌های مربوطه، نصب فیلترها و خطوط انتقال و همچنین شارژ سیلیس از جمله اقداماتی است که تاکنون به پایان رسیده است.

به گفته داداشی، خرید و نصب بلوورها، نصب عملگرهای برقی، اصلاح سقف و شیروانی ساختمان فیلتر و تکمیل رنگ‌آمیزی فیلترها و لوله‌ها از جمله مراحل باقی‌مانده پروژه است که باید با جدیت دنبال شود.

پوشش ۷۰ درصدی جمعیت شهرستان با آب تصفیه‌خانه بهارستان

داداشی هدف اصلی اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آب شرب عنوان کرد و افزود: آب تولیدی این تصفیه‌خانه، جمعیت شهر آستارا و ۱۳ روستای بخش مرکزی را تحت پوشش قرار می‌دهد و حدود ۷۰ درصد جمعیت شهرستان از آب این مجموعه بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات قدیمی تصفیه‌خانه گفت: فیلترهای قبلی حدود ۳۵ سال پیش نصب شده بودند و به دلیل کاهش کارایی، نوسازی آنها یک ضرورت جدی برای تأمین آب سالم و پایدار محسوب می‌شد.

نماینده مردم آستارا با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات باقی‌مانده اظهار کرد: با بهره‌برداری از فیلترهای جدید، کیفیت آب شرب شهر و روستاهای تحت پوشش به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.

وی از تلاش مجموعه آب و فاضلاب شهرستان و استان قدردانی کرد و افزود: پیگیری‌های فرماندار، مدیر و کارکنان اداره آب و فاضلاب آستارا و همچنین مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان، نقش مهمی در پیشبرد این طرح داشته است.

داداشی همچنین از پیمانکار پروژه به دلیل اجرای عملیات فنی و پیشبرد مراحل مختلف طرح تقدیر کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه اجرایی، پیمانکار و مسئولان شهرستانی موجب شده پروژه با سرعت مناسبی پیش برود و امید می‌رود مراحل باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

تأمین آب سالم؛ مطالبه جدی مردم

نماینده مردم آستارا در پایان با اشاره به اینکه تأمین آب شرب سالم و باکیفیت از مهم‌ترین مطالبات مردم است، تأکید کرد: طرح‌های زیرساختی حوزه آب باید با اولویت و جدیت دنبال شود تا مردم شهرستان از خدمات پایدار و مطلوب بهره‌مند شوند.