به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر نصیری عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان قم اظهار کرد: با پایان یافتن تعطیلات ماه صفر و آغاز موج بازگشت مسافران، در برخی مسیرهای استان شاهد افزایش حجم تردد و شکل‌گیری ترافیک نیمه‌سنگین هستیم که جریان حرکت خودروها در این محورها همچنان روان است.



وی افزود: با وجود افزایش ترددها در برخی محورهای ارتباطی قم، تاکنون هیچ حادثه پرخطر و همچنین هیچ موردی از مسدود شدن محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: مدیریت و کنترل مناسب ترددها در محورهای استان در کنار همراهی و همکاری مطلوب مردم و رانندگان، از عوامل مؤثر در حفظ جریان عبور و مرور و پیشگیری از بروز مشکلات جدی در مسیرهای مواصلاتی بوده است.



نصیری با تأکید بر ضرورت توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی در زمان بازگشت از سفر گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، به ویژه در زمان افزایش حجم ترددها، نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی دارد.



رعایت فاصله طولی ضروری است



وی افزود: رانندگان باید ضمن بستن کمربند ایمنی، فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را حفظ کنند و از هرگونه شتاب‌زدگی و رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی پرهیز داشته باشند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی تنها محدود به زمان‌های پرتردد نیست و لازم است رانندگان در تمام طول مسیر نسبت به حفظ ایمنی خود و سایر استفاده‌کنندگان از راه توجه داشته باشند.



نصیری با اشاره به اهمیت آمادگی جسمی رانندگان در سفرهای جاده‌ای اظهار کرد: خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند تمرکز راننده را کاهش داده و زمینه‌ساز بروز حوادث شود بنابراین نباید ادامه مسیر در چنین شرایطی به قیمت به خطر افتادن جان سرنشینان و سایر کاربران جاده انجام شود.



وی تأکید کرد: رانندگانی که در طول مسیر احساس خستگی یا خواب‌آلودگی می‌کنند، باید در نخستین فرصت در محلی امن توقف کرده و پس از استراحت و بازیابی توان جسمی خود، سفر را ادامه دهند.



رانندگان خواب‌آلودگی را جدی بگیرند



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: توقف برای استراحت در زمان احساس خستگی اقدامی ضروری برای حفظ سلامت راننده و سرنشینان است و رانندگان نباید با تصور رسیدن سریع‌تر به مقصد، این مسئله را نادیده بگیرند.



نصیری با بیان اینکه موج بازگشت مسافران همزمان با پایان تعطیلات ماه صفر در جریان است، گفت: همکاری مردم و رانندگان با عوامل انتظامی و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند در مدیریت بهتر ترافیک و پیشگیری از حوادث مؤثر باشد.



وی خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله مناسب با خودروهای دیگر، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از شتاب‌زدگی از جمله مواردی است که باید در مسیر بازگشت مورد توجه جدی رانندگان قرار گیرد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم در پایان بر ضرورت استمرار رعایت مقررات رانندگی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی رانندگان، روزهای پایانی سفرهای تابستانی بدون حادثه سپری شود و مسافران با سلامت کامل به مقصد برسند.