به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در نشست خبری پس از دیدار فجر شهید سپاسی مقابل خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: ما کمی دیرتر از خیبر کار را شروع کردیم و آنها زودتر وارد فرآیند آماده‌سازی شدند.

غیبت چند بازیکن اصلی

وی افزود: دو، سه بازیکن ما که مصدوم بودند به این بازی نرسیدند و این نفرات جزو بازیکنان اصلی تیم محسوب می‌شدند. از طرفی، از نظر شرایط بدنی نیز همان‌طور که در جریان بازی مشاهده کردید، دو بازیکن ما به دلیل مصدومیت تعویض شدند.

تمرکز بر آمادگی فنی و بدنی

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به فرصت پیش‌رو تا تعطیلات فیفا دی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در چند هفته‌ای که تا فیفا دی فرصت داریم، روی شرایط بدنی و فنی بازیکنان کار خواهیم کرد تا تیم با آمادگی بیشتری وارد مسابقات شود.

خطیبی ادامه داد: تلاش می‌کنیم مشکلات مربوط به مصدومیت‌ها نیز برطرف شود و از نظر تاکتیکی، تمرینات بیشتری با بازیکنان داشته باشیم تا تیم بتواند در ادامه مسابقات عملکرد بهتری در زمین ارائه دهد.

سرمربی فجر شهید سپاسی همچنین درباره عملکرد تیم داوری این مسابقه گفت: آقای کاظمی و تیم داوری از بهترین داوران ایران هستند. خود آقای کاظمی واقعاً نمونه است و نمی‌توانیم ایرادی از عملکرد او بگیریم؛ ایشان بسیار مسلط قضاوت کردند.

وی افزود: بعد از اینکه یک بر صفر جلو افتادیم، به داور گفتم بازی را صفر بر صفر در نظر بگیرد و روی جریان بازی تمرکز داشته باشد. البته در برخی صحنه‌ها خطاهایی را اعلام کرد که شاید می‌توانست نگیرد، اما در مجموع ما اصلاً بحث داوری نداریم.

خطیبی: باید تمرکزمان روی خودمان باشد

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید تمرکزمان را بیشتر روی بازی خودمان و مسائل تاکتیکی بگذاریم و تلاش کنیم در هفته‌های آینده تیم بهتری داشته باشیم.

خطیبی: مصدومیت‌ها شکل تیم ما را تغییر داد

رسول خطیبی، سرمربی فجر شهید سپاسی، درباره تغییرات ایجادشده در جریان دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: مصدومیت بازیکنان باعث شد مجبور به انجام تعویض‌هایی شویم و همین موضوع تا حدودی شکل تیم ما را تغییر داد.

وی افزود: از طرف دیگر، خیبر در زمین خودش طبیعتاً نمی‌خواست بازنده باشد و فشار بیشتری برای جبران نتیجه وارد کرد. همان‌طور که گفتم، آنها زودتر از ما تمرینات و آماده‌سازی خود را آغاز کرده بودند، اما ما از نظر تاکتیکی لایه‌هایی را که باید در زمین می‌بستیم، به‌خوبی بسته بودیم.

استفاده خیبر از یک لحظه غفلت

خطیبی ادامه داد: با این حال، در یک لحظه پوشش عرضی هافبک دفاعی ما دچار مشکل شد و خیبر از همین فضا استفاده کرد و توانست به گل برسد و بازی را به تساوی بکشاند.

سرمربی فجر شهید سپاسی تأکید کرد: این مسائل نشان می‌دهد که باید در ادامه، بیشتر روی هماهنگی تاکتیکی و پوشش فضاها کار کنیم تا در مسابقات آینده، چنین فرصت‌هایی در اختیار حریف قرار نگیرد.

خطیبی: حفظ شاکله فجر به ما کمک زیادی کرده است

رسول خطیبی در ادامه نشست خبری پس از دیدار فجر شهید سپاسی و خیبر خرم‌آباد، درباره شرایط تیمش و مقایسه آن باتجربه فصل گذشته اظهار کرد: سال گذشته اشتباه کردم که به مس رفسنجان رفتم. در تمام تیم‌هایی که داشتم، معمولاً نتیجه گرفته بودم، اما شرایط مس رفسنجان با فجر تفاوت داشت.

وی افزود: یکی از تفاوت‌های مهم فجر با تیم سال گذشته مس رفسنجان این است که امسال حدود ۱۰ تا ۱۲ بازیکن خوب فجر از فصل گذشته در تیم باقی‌مانده‌اند و این موضوع کمک زیادی کرده تا شاکله و شکل تیمی حفظ شود.

حفظ استخوان‌بندی تیم؛ امتیاز مهم فجر

خطیبی ادامه داد: سال گذشته در مس رفسنجان تقریباً کل تیم تغییر کرده بود و ما مجبور شدیم تعداد زیادی بازیکن جدید جذب کنیم. طبیعتاً وقتی بخش عمده نفرات یک تیم تغییر می‌کنند، ایجاد هماهنگی و شکل‌گیری ساختار تیمی زمان بیشتری می‌برد.

سرمربی فجر شهید سپاسی با اشاره به شرایط این فصل تیمش گفت: فجر یک تیم بزرگ با هواداران بزرگ است و خوشبختانه شکل تیمی و استخوان‌بندی فصل گذشته حفظ شده است. در کنار بازیکنان باقی‌مانده، نفرات جدیدی را که برای تقویت تیم نیاز داشتیم جذب کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً با اضافه‌شدن بازیکنان جدید و همچنین نفراتی که هنوز کارت بازی آنها صادر نشده و در ادامه به تیم اضافه خواهند شد، از نظر تعداد بازیکن و کیفیت مهره‌ها شرایط خوبی خواهیم داشت.

خطیبی: هواداران خیبر همیشه پشت تیمشان هستند

خطیبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حمایت هواداران خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: من همیشه هم گفته‌ام که هر زمانی به خرم‌آباد آمده‌ام، هواداران خیبر در هر شرایطی، حتی زمانی که تیم عقب بوده، جلوتر از تیم حرکت کرده‌اند و به تشویق تیم خود ادامه داده‌اند.

وی افزود: این موضوع یک نقطه مثبت بسیار مهم برای هواداران خیبر است که در شرایط مختلف پشت تیم خود می‌ایستند و حمایتشان را ادامه می‌دهند.