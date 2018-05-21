علیرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص احداث پروژه های عمرانی این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای گذراندن اوقات فراغت و همچنین ایجاد آرامش روحی در افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید اعلام کنیم که مجموعه مدیریت اجرایی و شهری گلستان اقدامات مناسبی را نسبت به انجام این امر صورت داده است.

عرب در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد پارک در امتداد رودخانه شادچای قدم موثری در راستای حل مشکلات زیست محیطی گفت: تمام نکات ایمنی و استاندارد در پروژه رودخانه شادچای رعایت شده است و هم اکنون با پیشرفت مطلوب این پروژه عظیم، احداث سالن چند منظوره ورزشی در این پارک آغاز شده است.

شهردار گلستان اظهار داشت: : پروژه احداث پارک ساحلی یکی از طرح‌های خارق‌العاده رودخانه شادچای است، که در ۱۰ متری سوم تا چهارم در حال ساخت است و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است و احداث فاز نخست این پروژه سالن چند منظوره ورزشی با زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال آغاز و پی کنی آن شروع شده است.

وی ر پایان گفت: این پروژه با یاری خداوند و با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و نیرو های زحمت کش شهرداری تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و شاهد رشد و شکوفایی در سرانه های ورزشی شهر خواهیم بود.