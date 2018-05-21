به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار یعقوبی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: اداره امور قرآنی در کنار معاونت فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در برنامه های ضیافت الهی به ویژه برنامه های جمع خوانی قرآن، ترتیل خوانی و جزء خوانی که در بقای شاخص استان برگزار می شود همکاری دارد.

وی افزود: در سطح استان کرمان ۲۰ بقعه شاخص داریم که در اکثر این بقعه ها برنامه جمع خوانی قرآن برگزار می شود و طی چهار سال گذشته در برنامه جمع خوانی که در ایام ماه مبارک رمضان در حسینه ثارالله شهر کرمان برگزار می شود همکاری داریم.

یعقوبی گفت: حق و الزحمه قاریان جمع خوانی قرآن حسینیه ثارالله کرمان توسط سازمان اوقاف و امورخیریه استان پرداخت می شود.

مسئول اداره امورقرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان تصریح کرد: در کنار جلسات جزءخوانی و ترتیل خوانی جلسات تفسیر، آموزش روخوانی و روان‌خوانی در بقای متبرکه برگزار می شود.

وی بیان داشت: قرـن کریم سالیانه سه مرتبه در ماه مبارک رمضان، هفته وقف و ایام الله دهه فجر توزیع می شود و سالیانه حدود ۱۰ هزار جلد در سطح استان کرمان توزیع می کنیم.

یعقوبی ابراز داشت: در ماه مبارک رمضان امسال سه هزار جلد قرآن در شهر کرمان و هزار جلد اداره اوقاف رفسنجان از محل اجرای نیات واقفان خریداری و توزیع می شود.

وی عنوان کرد: محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین المللی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ ماه مبارک رمضان در امامزاده حسین جوپار و امامزاده محمد شهر کرمان و همچنین محفل انس با قرآن در ادارات با حضور قاری مصری برگزار خواهد شد.