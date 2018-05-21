به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر دوشنبه در همایش روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه افراد بسیاری در روابط عمومی های دانشگاه زحمت می کشند و کارهای بسیاری انجام می‌شود اما کارهای بسیاری هم مغفول مانده زیرا گستره فعالیت دانشگاه عظیم است، گفت: بیش از ۹۰۰ واحد عملیاتی با ۱۲ هزار نفر پرسنل در دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول کار هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در حوزه آموزش دانشگاه بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو در بخش‌های مختلف مشغول به تحصیل هستند، گفت: بخش اعظمی از این افراد در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند و هریک فضای عملکردی متفاوتی دارند و در حوزه آموزش، مهمترین وظیفه دانشگاه پرداختن به موضوعات فرهنگی و تربیتی است.

وی بابیان اینکه معاونت توسعه دانشگاه، سنگین ترین عملیات مالی را در بین تمام دستگاه‌های استان انجام می دهد؛ به فعالیت‌های عمرانی و پروژه های زیرساختی دانشگاه اشاره و بیان کرد: در این حوزه افزون بر ۳۵۰ هزار مترمربع طرح عمرانی با گستردگی در کل استان انجام شده که اشتغالزایی، رونق بازار و بهبود سیما و منظر بسیاری از مراکز در این روند رقم خورده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در تمام کشور ۶ هزار و ۲۰۰ پروژه در حوزه‌های بهداشت و درمان، انعقاد قرارداد داشته‌اند، عنوان کرد: در استان همدان از ۳۰۰ پروژه، ۶۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده که وضعیت استان را در کشور در شرایط مطلوبی قرار داده است.

وی در ادامه بر لزوم اطلاع رسانی خدمات عنوان کرد: اطلاع رسانی برای منت گذاشتن نیست بلکه برای امیدوار کردن مردم به نظام و دولت است زیرا تبلیغات سوء دشمنان و گاهی عملکرد ضعیف برخی مدیران، موجب بی اعتمادی مردم می شود که باید این فضا از بین برود.

موسوی بهار بابیان اینکه پیش از این، هیچ دستگاه رادیولوژی دیجیتال در استان وجود نداشت اما اکنون در تمام مراکز درمانی استان همدان رادیولوژی دیجیتال نصب شده است که میزان اشعه پایین و کیفیت بسیاری بالایی دارد، عنوان کرد: روند استخدام نیروها در دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق آزمون انجام شده و باید در این روند حق یکسانی به مردم بدهیم تا عدم اعتماد مردم به نظام از بین برود چراکه اطلاع‌رسانی در هر حوزه اعتماد به رفتار، عملکرد، توانمندی و سلامت سیستم را در پی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: امروز بسیاری از خدمات درمانی که پیشتر در خارج از کشور انجام می‌شد در داخل صورت می‌گیرد و این به دلیل اعتمادی است که در مجموعه وزارت بهداشت و درمان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی رسمی و غیر رسمی بسیاری در دنیا وجود دارد که می تواند بر ظرفیت‌های اطلاع رسانی به ویژه در حوزه آموزش بیفزاید، گفت: تبلیغات برای حضور مسئولین دانشگاه و هزینه کرد برای هدایا در مراسم تودیع و معارفه ممنوع است و بخشنامه آن پیشتر ابلاغ شده است.