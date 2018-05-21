به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران برای حضور قدرتمند در جام جهانی، بعدازظهر دوشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان با حضور ۹ بازیکن آغاز شد و تا پنجشنبه ادامه دارد.

سعیده علی، معصومه اسماعیلی، مژگان خدادادی، کیمیا یزدانیان طهرانی، شادی عبدالوند، فائزه شهریاری، سحر نجفی، ساغر آجیلی و شیدا شجاعی، بازیکنان تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران هستند که تمرینات خود را زیر نظر نیکا بیک لیک لی به عنوان سرمربی دنبال می‌کنند تا چهار بازیکن نهایی برای حضور در جام جهانی مشخص شوند.

رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره بانوان با حضور ۲۰ تیم در چهار گروه پنج تیمی از ۱۸ تا ۲۲ خرداد به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود که ایران به همراه تیم‌های آمریکا، روسیه، آندورا و اوگاندا در کروه سوم قرار دارد.