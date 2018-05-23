خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی به پایان رسید که همچنان جنبه‌های بین‌المللی این نمایشگاه برای اغلب ناشران حاضر پنهان مانده و در گفتگوهای کوتاه معتقدند شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب با نمایشگاه‌های کتاب استانی، تفاوت چندانی ندارد.

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی کشور، همواره با انتقاداتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه نشر همراه بوده است؛ طوری که تقلیل دادن این نمایشگاه به یک فروشگاه بزرگ را به ضرر چرخه نشر کشور می‌دانند. اما فارغ از بحث سیاستگذاری در نحوه برپایی نمایشگاه و عدم ریسک‌پذیری برگزارکنندگان برای ایجاد تغییر در ساختار آن، هدف و نگاه ناشران نسبت به حضور در بزرگترین رویداد فرهنگی کشور نیز قابل تأمل است.

به عبارت دیگر سوال این‌جاست که در کنار اقداماتی چون دعوت از ناشران خارجی، انتخاب کشور میهمان و سایر اقداماتی از این دست که توسط برگزارکنندگان نمایشگاه پیش‌بینی می‌شود، خود ناشران چه تلاشی برای آشنایی، تعامل و بهره‌مندی از تجربیات ناشران موفق خارجی انجام می‌دهند. واقعیت این است که اغلب ناشران نه تنها هیچ پیش‌بینی و تصوری از این موضوع ندارند، بلکه از زمینه‌های حداقلی که توسط برگزارکنندگان نمایشگاه فرآهم شده نیز استفاده نمی‌کنند و تمام تمرکز خود را صرف دویدن در ماراتن فروش کتاب می‌کنند. کتاب‌هایی که شاید در رده کتاب‌های مفید و کاربردی قرار نگیرند.

در این میان ناشرانی هستند که شنا کردن خلاف جریان آب را ترجیح می‌دهند و فارغ از اهداف مقطعی، حضور در نمایشگاه را تنها برای نمایش و معرفی آثار جدید خود و ایجاد ارتباط و تعامل با سایر فعالان حوزه نشر و اتصال به بازارهای منطقه‌ای و جهانی در برنامه خود قرار داده اند. با توجه به فعالیت هایی که از انتشارات جنگل در نمایشگاه امسال دیدیم، به نظر می‌رسد این ناشر چنین صورت مساله‌ای را برای خود تعریف کرده باشد. این ناشر در طول روزهای برپایی نمایشگاه، روزانه میزبان هیأت‌های فرهنگی و فعالان حوزه نشر کشورهای مختلف بود.

مجتبی سجاد مدیر این انتشارات، در این باره می‌گوید: نمایشگاه کتابی که با عنوان بین‌المللی فعالیت می‌کند، یک جاده دوطرفه برای معرفی توانایی و دستاوردهای خود و همچنین بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و تجربی ناشران بین‌المللی است؛ سال‌هاست که با این نگاه در انتشارات جنگل مشغول فعالیت هستیم و از فضای نمایشگاه کتاب برای دعوت از همکاران‌مان در اغلب کشورهای منطقه و ایجاد تعامل با آنها برای صادرات کتاب‌های تولید شده، دادن حق کپی رایت به ناشران خارجی، گرفتن حق کپی رایت برخی آثار آنها و همچنین به نمایش گذاشتن توانمندی‌های‌مان برای این کشورها استفاده می‌کنیم.

این مدیر نشر در ادامه گفت: کامل‌ترین مجموعه کتاب‌های قانونی کشور در انتشارات جنگل منتشر شده و این موضوع علاوه بر استقبال مخاطبان داخلی به خصوص دانشجویان رشته حقوق، مورد استقبال و سفارش سایر کشورهای فارسی زبان به خصوص کشور افغانستان نیز قرار گرفته است؛ به طوری که نمایندگانی از این کشورها با حضور در غرفه ما در نمایشگاه کتاب، مذاکراتی را برای خرید حق کپی‌رایت این آثار آغاز کرده‌اند. همچنین سال‌هاست که کتاب‌های منتشر شده در حوزه زبان مان نیز بازار خود را در کشورهای منطقه پیدا کرده است.

سجاد درباره چاپخانه انتشارات جنگل و سفارش چاپ کتاب، خارج از کشور می‌گوید: امروز در آسیا کشوری نیست که ما برای آنها کتاب نفرستاده باشیم. همچنین گستره همکاری‌های ما به کشورهای دورتری چون لیبی، الجزایر، اردن و لبنان نیز می‌رسد که ارسال سفارش این کشورها نیز از طریق ترکیه و امارات به عنوان کشورهای واسطه، انجام می‌شود.

وی در ادامه این گپ و گفت، با دعوت از سایر ناشران برای بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی نمایشگاه کتاب و پیگیری این همکاری‌ها در سایر ایام سال گفت: نمایشگاه کتاب می‌تواند نقطه آغاز ارتباط ناشران با بازارهای منطقه‌ای در حوزه نشر باشد و نباید این همکاری و تعامل را به ایام برگزاری نمایشگاه محدود کرد. بدون شک قرار گرفتن ناشران در این مسیر می‌تواند باعث رونق حرفه آنها شود و از رکودی که تصور می‌کنند گریبانگیر آنها است، رها شوند.

این ناشر با اشاره به این که به رکود بازار کتاب اعتقادی ندارد، گفت: بسیاری از همکاران ما می‌گویند صنعت کتاب حال و روز خوبی ندارد؛ من عکس این گفته معتقدم که صنعت کتاب، بسیار حال خوبی دارد و روز به روز هم بهتر می‌شود. به اعتقاد من بسیاری از ناشران به دلیل عدم آشنایی از بازار کتاب، عدم مخاطب شناسی و عدم نوآوری، وضعیت کتاب را راکد و زیان‌ده توصیف می‌کنند. حداقل درباره کار ما در انتشارات جنگل، حجم سفارشاتی که از تعامل با ناشران خارجی دریافت کرده‌ایم، به قدری است که بخش عمده‌ای از این سفارش‌ها را بدون واسطه‌گری، به سمت تولید کنندگان دیگر در شهرهای مختلف سوق داده‌ایم.

مدیر انتشارات جنگل در ادامه سخنانش گفت: موضوع اشتغال و ارز را از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در کشور است. صنعت نشر کتاب آنقدر توانمند است که می‌تواند جهت اشتغال زایی و ارزآوری به نظام ما کمک کند. علی رغم اینکه بیش از ۹۰ درصد مواد مصرفی در حوزه کتاب، از کاغذ گرفته تا چسب و مرکب چاپ وارداتی هستند، ولی خوشبختانه ماشین آلاتی که امروز در صنعت چاپ ایران وجود دارند، یک سر و گردن بالاتر از ماشین آلات موجود در سایر کشورهای منطقه است. از این جهت کشورهای منطقه خاورمیانه و اوراسیا پس از آشنایی با توانمندی‌های ما، تشنه استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه نشر ایران می‌شوند. توجه مسئولین به این حوزه می‌تواند مشاغل متعدد ومتنوعی که در این صنعت وجود دارد را فعال کند تا به جذب سرمایه از سایر کشورها منجر شود.

سجاد در پایان گفت: این مسائل نشان می‌دهد که می‌توان با شناخت توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی صحیح با دستی پر به استقبال سی‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب رفت و با استفاده از جنبه های بین‌المللی نمایشگاه کتاب، به شکوفایی ظرفیت‌های پنهان مانده در عرصه نشر، کمک کرد.