بارش ۳۸۹ میلیمتری برف و باران دراستان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: از ابتدای سال آبی ۹۷ ـ ۹۶ تاکنون ۳۸۹ میلی‌متر بارش برف و باران در سطح استان ثبت شده که خوشبختانه سبب بهبود ذخایر آبی استان همدان شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش استان در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۱ میلی‌متر و متوسط بلندمدت ۳۴۷ میلی‌متر بوده است، افزود: بارش‌های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۱۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان همدان بیان کرد: در محدوده مطالعاتی همدان ـ بهار ایستگاه سد اکباتان ۴۱۱ میلی‌متر بارندگی رخ داده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۹۸ میلی‌متر بوده است که ۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی میزان بارندگی در ایستگاه وسج محدوده مطالعاتی نهاوند در سال گذشته را ۴۱۷ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: امسال در این ایستگاه ۴۰۲ میلی‌متر بارندگی گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ستوده بیان کرد: میزان بارش در ایستگاه وراینه محدوده مطالعاتی نهاوند ۵۴۰ میلی‌متر بوده که نسبت به بارش ۷۱۹ میلی‌متر در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش دارد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی ۹۶ تاکنون در ایستگاه آق‌کهریز همدان – بهار ۳۶۹ میلیمتر بارندگی رخ داده است افزود: میزان بارندگی سال گذشته در این ایستگاه ۲۹۳ میلی‌متر بوده که مقایسه این دو عدد افزایش ۲۴ درصدی بارندگی در این منطقه را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با اعلام اینکه ایستگاه قهاوند در محدوده مطالعاتی رزن ـ قهاوند ۳۱۲ میلی‌متر بارندگی داشته است، گفت: میزان بارندگی ثبت شده در این ایستگاه در مدت مشابه سال گذشته ۲۹۶ میلی‌متر بوده که مقایسه آنها خبر از افزایش ۵ درصدی دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در ایستگاه خمیگان محدوده مطالعاتی رزن-قهاوند ۲۸۶ میلی‌متر بارندگی داشتیم، عنوان کرد: میزان بارندگی امسال در این ایستگاه برابر ۳۰۱ میلی‌متر بوده که نشاندهنده افزایش ۵ درصدی بارندگی منطقه دارد.