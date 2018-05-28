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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

عصر امروز؛

دانشنامه جامع شهدا توسط سرلشکر جعفری رونمایی شد

دانشنامه جامع شهدا توسط سرلشکر جعفری رونمایی شد

فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از دانشنامه شهدا با بیان اینکه این جای چنین سامانه ای در فضای مجازی خالی بود، گفت: راه اندازی چنین سامانه ای ما را به شناخت بیشتر معارف شهدا نزدیک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) در آیین رونمایی از دانشنامه شهدا با بیان اینکه جای چنین سامانه ای در فضای مجازی خالی بود، اظهار داشت: راه اندازی چنین سامانه ای ما را یک قدم به شناخت بیشتر معارف شهدا نزدیک تر می کند.

وی افزود: همه کسانی که در فضای مجازی می توانند کار کنند، از چنین بستر هایی با همکاری سازمان رسانه ای سراج و بسیج استفاده کنند.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: آمادگی دارم که در این خصوص پیگیری های لازم را انجام دهم.

در ادامه این مراسم دانشنامه جامع شهدا توسط سرلشکر جعفری رونمایی شد.

این سامانه که توسط اداره ایثارگران سپاه پاسداران طراحی شده است، شامل بانک اطلاعاتی بیش از ۲۵۰ هزار شهید از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا شهدای مدافع حرم است.

کد مطلب 4308659

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