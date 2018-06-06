شوری آب خرمشهر در مدتی کوتاه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پورجلالی عصر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار کرد: شوری آب شرب در شبکه های خرمشهر که با معیار ای.سی سنجیده می شود، در مدت اخیر سه هزار و ۵۰۰ میکروموس رسیده که از نرمال ۵۰۰ تا دو هزار میکروموس فاصله دارد و می توان گفت از نظر شوری از حد استاندار گذشته است اما استاندارهای بهداشتی دیگر را داراست.

وی، کاهش ۵۰ درصدی ذخایر آبی پشت سدها، کاهش نزولات جویی در دو سال گذشته، تاثیرات جز و مد دریا بر کیفیت آب رودخانه و همچنین کاهش کیفیت آب کارون و کرخه در اثر احداث سدهای بالا دستی که به کاهش آب ورودی به این دو رودخانه به عنوان دو منبع تامین کننده آب شرب خرمشهر هستند را از عمده دلایل افزایش شوری آب این شهرستان دانست.

مدیر آبفای خرمشهر از تصمیمات برای رفع این مشکل در راستای نارضایتی ها و اعتراض سوی مردم خرمشهر نسبت به این وضعیت، خبر داد و گفت: جلسات مختلفی برای رفع مشکل شوری آب برگزار شده که در جلسات اخیری که با حضور استاندار خوزستان برگزار شد؛ برخی موارد همچون پایان هرچه سریعتر فاز دوم طرح غدیر به تصویب رسید که این طرح طبق گفته مجری تا ۲۰ تیر ۹۶ وارد مدار می شود.

وی از راه اندازی مجدد کارخانه آب شرین کن خرمشهر بعد از توقف یک ساله به عنوان دیگر اقدام در راستای کاهش شوری آب خبر داد و اظهار کرد: کارخانه آبشیرین کن خرمشهر که از سال ۸۵ با ظرفیت تولید ۱۰ هزار مترمکعب به عنوان پدافند غیر عامل و برای استفاده در مواقع نیاز تاسیس شده بود پس از توقف فعالیت یکساله، با اخذ مجوز، ظرف ۷۲ ساعت آینده فعالیت خود را از سر خواهد گرفت که می تواند آبی با ای.سی پایین را به سیستم آبرسانی تزریق کند.

پورجلالی همچنین از راه اندازی تاسیسات آبشیرین کن دیگری برای شیرین سازی آب دریا در خرمشهر خبر داد و گفت: قرار است با کمک بخش خصوصی آب شیرین کن دیگری با ظرفیت بالاتر که بتواند آب دریا را هم به شوری استاندار برساند در خرمشهر راه اندازی کند.

احداث سد برای ممانعت از ورود آب دریا به رودخانه هم از جمله تصمیاتی بود که طبق گفته مدیر آبفای خرمشهر در جلسه اخیر با حضور استاندار خوزستان به تصویب رسید. وی در این رابطه بیان کرد: بخشی از علت شوری آب رودخانه ها ورود آب دریا در اثر جز و مد به کانال مارد و اختلاط آن با آب رودخانه کارون است که حدود ۲۰ درصد آب شرب فعلی را تامین می کند و برای رفع این مشکل مقرر شده سدی خاکی برای ممانعت از ورود آب دریا به مارد و کانال ژیان در محدود مارد احداث شود.

پورجلالی در ادامه به مصرف بیش از حد استاندارد در خرمشهر به عنوان دیگر مشکل در تامین آب شرب با کیفیت اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر آبفا خرمشهر، ۴۲ هزار اشتراک دارد که به طور میانگین موظف به تامین آب شرب ۲۱۰ هزار نفر است که با در نظر گرفتن استاندار جهانی میزان مصرف به ازای این تعداد باید ۵۰ هزار مترمکعب باشد اما این میزان اکنون ۹۱ هزار مترمکعب است و حدود ۴۰ هزار مترمکعب آن پرت محسوب می شود.

وی انشعابات غیر مجاز را به عنوان عمده دلیل افزایش میزان مصرف آب در خرمشهر دانست و سهم فرسودگی سیستم آبرسانی خرمشهر در ایجاد این وضعیت را در حدود پنج تا ۱۵ درصد اعلام کرد.

مدیر آبفای خرمشهر در ادامه به فرسودگی ۶۰ درصد شبکه آبرسانی خرمشهر اشاره کرد و گفت: در خرمشهر ۶۲۰ کیلومتر خطوط آبرسانی و انشعابات خانگی اجرا شده است که ۶۰ درصد و حدود ۳۷۰ کیلومتر آن فرسوده است که برای اصلاح این سیستم اعتباری ۱۷میلیارد تومانی در سال ۹۶ تخصیص یافته است.

وی افزود: از این میزان ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات اوراق خزانه عمرانی آب و فاضلاب است که ۹ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه فرسوده آب خرمشهر و ۳ میلیارد برای مینوشهر درنظر گرفته شده و سازمان منطقه آزاد اروند نیز اعتباری دیگر و معادل پنج میلیارد تومان به همین منظور تخصیص داده است.

پورجلالی از آغاز و در دست اجرا بودن عملیات اصلاح و تکمیل شبکه آبرسانی در ۹ نقطه خرمشهر خبر داد و اعتبار برآورد شده مورد نیاز برای انجام عملیات در تمام مناطق شهری این شهرستان را رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.