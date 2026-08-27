به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار شد و تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان که با ۱۶ کشتی گیر در این مسابقات حضور یافته بود صاحب ۱۴ مدال رنگارنگ شد.
نمایندگان کشورمان در این رقابتها ۴ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۹ مدال برنز کسب کردند.
نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی - برنز
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - نقره
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد - برنز
۷۰ کیلوگرم: ماهان کاووسی - برنز
۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی - طلا
۷۴ کیلوگرم: ماهان خرمگاه - برنز
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد زرینکام - برنز
۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان - برنز
۷۹ کیلوگرم: امیرعلی فراستی - برنز
۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی - طلا
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی - برنز
۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور - طلا
۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی - برنز
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جانمحمدزاده - طلا
کشتی آزاد جام هارویان -ارمنستان
کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۹ برنز توسط نمایندگان کشتی آزاد ایران
تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب ۴ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۹ مدال برنز به کار خود در رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام هارویان در ارمنستان پایان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار شد و تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان که با ۱۶ کشتی گیر در این مسابقات حضور یافته بود صاحب ۱۴ مدال رنگارنگ شد.
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