کسب ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۹ برنز توسط نمایندگان کشتی آزاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار شد و تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان که با ۱۶ کشتی گیر در این مسابقات حضور یافته بود صاحب ۱۴ مدال رنگارنگ شد.



نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها ۴ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۹ مدال برنز کسب کردند.



نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی - برنز

۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - نقره

۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد - برنز

۷۰ کیلوگرم: ماهان کاووسی - برنز

۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی - طلا

۷۴ کیلوگرم: ماهان خرمگاه - برنز

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد زرین‌کام - برنز

۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان - برنز

۷۹ کیلوگرم: امیرعلی فراستی - برنز

۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی - طلا

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی - برنز

۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور - طلا

۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی - برنز

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان‌محمدزاده - طلا