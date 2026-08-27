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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

تمدید قرارداد شهناز یاری با استقلال تهران

تمدید قرارداد شهناز یاری با استقلال تهران

شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال بانوان استقلال تهران پس از توافق با مدیران این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز یاری پس از مذاکره و توافق با مدیران باشگاه استقلال تهران قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد تا در فصل جدید نیز هدایت آبی‌پوشان را بر عهده داشته باشد.

استقلال تهران فصل گذشته با هدایت شهناز یاری موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان را به دست آورد و حالا این مربی برای تکرار این موفقیت در فصل جدید روی نیمکت استقلال خواهد نشست.

مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۷ مهرماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6929607

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