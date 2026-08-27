تمدید قرارداد شهناز یاری با استقلال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز یاری پس از مذاکره و توافق با مدیران باشگاه استقلال تهران قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد تا در فصل جدید نیز هدایت آبی‌پوشان را بر عهده داشته باشد.



استقلال تهران فصل گذشته با هدایت شهناز یاری موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان را به دست آورد و حالا این مربی برای تکرار این موفقیت در فصل جدید روی نیمکت استقلال خواهد نشست.



مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان از ۱۷ مهرماه آغاز خواهد شد.