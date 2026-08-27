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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

افتتاح خانه بهداشت و پانسیون شهرستان دلگان

افتتاح خانه بهداشت و پانسیون شهرستان دلگان

دلگان - خانه بهداشت علی آباد لدی، چاه کمال ۲، دهمیر و پانسیون مرکز اسفند به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، هم زمان با هفته دولت ، آیین افتتاح خانه بهداشت علی آباد لدی، چاه کمال ۲، دهمیر، پانسیون مرکز اسفند، با حضور معاونت سیاسی فرمانداری، رئیس شبکه بهداشت ودرمان، رئیس مرکز بهداشت و جمعی از مسئولان و معتمدین و بزرگان منطقه برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلگان، در آیین افتتاح این خانه بهداشت اظهار کرد: در راستای هفته دولت ، «پانسیون مرکز اسفند ،خانه بهداشت علی اباد ،چاه کمال ۲،دهمیر » با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: این پروژه حیاتی که بر روی زمینی به مساحت ۸۵متر مربع احداث شده است، جهت ارائه خدمات اولیه و جامع پزشکی به جمعیت تحت پوشش خود برنامه‌ریزی شده است. و نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز شهری ایفا کند.

کد مطلب 6929446

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