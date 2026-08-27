پایان فعالیت هنری یک چهره پیشکسوت گیلانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فرمند، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون اهل گیلان امروز پنجشنبه در ۷۸ سالگی درگذشت.

محمدعلی فرمند متولد سال ۱۳۲۷ در رشت و فارغ‌التحصیل کاردانی هنرهای دراماتیک در سال ۱۳۵۹ بود. وی فعالیت هنری خود را از اواسط دهه ۴۰ با تئاتر آغاز کرد و طی سال‌های فعالیت خود در ده‌ها اثر نمایشی به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشت.

از جمله نمایش‌های مطرح این هنرمند می‌توان به «مؤسسه AOP»، «عذاب وجدان»، «ستایش دریا»، «آدم، آدم است»، «بانوی سپیده‌دم»، «حلاج و سلاطین»، «ادیپ شهریار» و «چی‌چی‌نی» اشاره کرد که در گیلان، تئاتر شهر و تالار سنگلج تهران روی صحنه رفتند.

فرمند همچنین موفق به کسب جوایز اول و دوم بازیگری مرد از جشنواره تئاتر استانی گیلان شده بود.

این هنرمند پیشکسوت در سینما نیز فعالیت داشت و با فیلم «اعتراف» در سال ۱۳۷۵ وارد عرصه سینما شد. از دیگر آثار سینمایی او می‌توان به «پشت پرده مه» محصول سال ۱۳۸۳ و «حریم» محصول سال ۱۳۸۷ اشاره کرد.

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری محمدعلی فرمند متعاقباً اعلام خواهد شد.