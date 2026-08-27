کاهش دمای گلستان از امروز؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای هواشناسی، امروز پنجشنبه با ورود امواج ناپایدار، شرایط جوی استان گلستان بهتدریج تغییر میکند و افزایش وزش باد و کاهش دمای هوا در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: بیشینه دمای هوا امروز در استان حدود ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود، اما از فردا جمعه روند کاهش دما آغاز میشود و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: پیشبینی میشود از فردا تا اوایل هفته آینده بیشینه دمای هوا در سطح استان به حدود ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد برسد.
معقولی گفت: در این مدت، رگبارهای پراکنده و احتمال وقوع رعدوبرق نیز در نقاط مختلف استان وجود دارد که فعالیت این ناپایداریها در نواحی کوهستانی بیشتر خواهد بود.
وی از شهروندان خواست با توجه به تغییر شرایط جوی، بهویژه هنگام تردد یا حضور در مناطق کوهستانی، نسبت به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق توجه بیشتری داشته باشند.
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