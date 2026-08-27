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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

اوج هیجان در رقابت‌های نواکاپ/ جدال ستارگان تنیس ایران روی خاک‌رس

اوج هیجان در رقابت‌های نواکاپ/ جدال ستارگان تنیس ایران روی خاک‌رس

شب نخست از رقابت‌های تنیس نواکاپ در شرایطی برگزار شد که مدعیان این رشته به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در بازی نخست این مسابقات که از ساعت ۱۷ در زمین اصلی ورزشگاه انقلاب تهران آغاز شد کیارش حنیفی از تیم قرمز ۶ بر ۴ و ۶ بر یک، ارسلان قمی را شکست داد و در دومین دیدار یونس طلاور از تیم آبی ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ پارسا اشجاری را از پیش رو برداشت. در دونفره نیز امیرحسین بادی و محسن حسین‌زاده از تیم قرمز موفق شدند ۷ بر ۶، ۳ بر ۶ و ۱۰ بر ۸ از سد تیم حمیدرضا نداف و یونس طلاور عبور کنند تا در پایان روز نخست این مسابقات تیم قرمز ۲ بر یک از تیم آبی سبقت بگیرد.

این مسابقات که دومین دوره خود را تجربه می‌کند طی سه روز و در قالب رقابت دو تیم قرمز و آبی با حضور ۱۰ بازیکن از چهره‌های برتر و شناخته‌شده تنیس ایران و هدایت چهار مربی برگزار می‌شود. بازیکنان این دوره شامل علی یزدانی، امیرحسین بادی، پارسا اشجاری، محسن حسین‌زاده، کیارش حنیفی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی، حمید نداف، یونس طلاور و ارسلان قمی هستند.

این رویداد به مدیریت فرزاد رحیمی و فرشاد رحیمی و با مدیریت اجرایی ساسان قهرمانی برگزار می‌شود و سینا ابراهیمیان به‌عنوان سرداور مسابقات، مسوولیت هدایت تیم داوری را بر عهده دارد. همچنین هر شب این مسابقات به نام یکی از چهره‌های تنیس ایران نامگذاری شده که در شب نخست این مسابقات به نام و یاد مصطفی صالح برگزار شد.

کد مطلب 6929575

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