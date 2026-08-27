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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۹

کپلر: تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ضعیف است

کپلر: تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ضعیف است

شرکت کپلر از تداوم حرکت ضعیف کشتی ها در تنگه هرمز با وجود انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت کپلر که در زمینه بررسی داده های دریایی فعالیت می کند نشان می دهد تردد کشتی ها در گذرگاه های اصلی خلیج فارس با وجود انتشار اخباری در خصوص مذاکرات ایران و عمان همچنان ضعیف است.

کپلر اعلام کرد که تعداد حرکت کشتی ها در تنگه هرمز طی روز گذشته کمتر از میانگین ۱۰ روز قبل بوده است.

پیشتر نیز خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که بر اساس بیانیه های شرکت کپلر، میانگین حرکت کشتی های باری به ۱۰ سفر در روز کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران این رقم به ۹۵ عدد می رسید.

کد مطلب 6929215

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