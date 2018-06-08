به گزارش خبرنگار مهر، فلسطین سال هاست یکی از مسایل مهم جهان اسلام و مردمان بیدار جهان است و رژیم اشغالگر قدس با جنایت هایی که دارد نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده است. با توجه به اینکه هنرمندان به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جوامع همیشه به مسایل و مشکلات جامعه بشری نگاهی ویژه دارند تا جایی که در توان داشته اند جنایت های رژیم صهیونیستی را نیز در آثار خود انعکاس داده اند.

روز قدس، کشتار غزه، جنگ ۳۳ روزه، انتفاضه و موضوعاتی از این دست بسیار مورد توجه هنرمندان نقاش، عکاس و کاریکاتوریست قرار گرفته و کارهای هنرمندان به قدری تاثیرگذار بوده است که رژیم صهیونیستی بارها نسبت به این آثار واکنش نشان داده از جمله این واکنش ها قتل ناجی العلی کاریکاتوریست معروف فلسطینی در سال ۱۹۸۷ در لندن است.

ناجی العلی مشهورترین کاریکاتوریست خاورمیانه بود. او شخصیتی به نام حنظله را در کارهایش تصویر می کرد که نماد مصور مردم فلسطین و نشانگر سرنوشت تلخ و اندوهبار آوارگان فلسطینی بود. ناجی العلی از سال ۱۹۷۳، حنظله را همواره پشت به بیننده و با دستان قلاب شده در پشت ترسیم کرد. این شخصیت که پیراهنی ژنده پوشیده و پابرهنه است، در کاریکاتورهای سال های آخر عمر العلی گاه در حال سنگ‌پرانی یا شعارنویسی است. با وجود اینکه ناجی العلی از جایگاه بین المللی ویژه ای برخوردار بود و قتل او در جهان هنر و مطبوعات واکنش هایی داشت، اما نگاه رهبران سیاسی دنیا را جلب نکرد و آنها واکنشی در این مورد نداشتند.

بشرا شانان و بلال خالد هنرمندان فلسطینی طراح، نقاش و تصویرسازی هستند که کارهای آنها در دنیا بسیار مشهور است. این هنرمندان با استفاده از تصاویر انفجار و دود حاصل از آن، تصاویری تاثیرگذار خلق می‌کنند. در این طراحی ها، مصیبت بار و خشونت آمیز بودن جنگ نابرابر رژیم اشغالگر قدس با مردم بی دفاع فلسطینی نشان داده می شود.

برگزاری مسابقات و جشنواره های بین المللی هنری نیز یکی از محل های جذب آثار هنرمندان جهانی درباره موضوع فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین و غزه است. کارتون و کاریکاتور یکی از شاخه های مهم هنری و زبانی گویا و صادق برای همه مردم جهان است که همیشه مورد توجه بوده است برای نمونه مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور غزه که در سال ۲۰۱۴ یا ۱۳۹۳ در ایران برگزار شد حضور تعداد زیادی از هنرمندان متعهد و دردمند از سراسر دنیا را در پی داشت. آگوس ویدودو از اندونزی، نیکولا لیستس از کرواسی، الکساندر دویوفسکی از اکراین، آلفردو مارتیرنا هرناندز از کوبا، علی خلیل از بحرین، دورو آکسینته از رومانی، با بیلینگ از چین، برنارد بوتون از فرانسه، کارلوس آگوستو و الیهو دوایر از برزیل، امرا آریکان از ترکیه، فادی ابوحسن از سوئد، گای گویبائو از چین، گلیم بورانبایف از قزاقستان، هیکابی دمیرچی از ترکیه و ایگور کولگاروف از روسیه از جمله هنرمندان بین المللی هستند که کاریکاتورهایشان در کتاب این مسابقه بین‌المللی منتشر شده است. برگزاری چنین مسابقات هنری طی سال ها در کشورمان واکنش های رژیم اشغالگر قدس و حامیان آنها را در بر داشته است.

عماد سمیر عکاس فلسطینی نیز با ثبت عکسی با عنوان «زندگی و امید» توانست در سال ۲۰۱۶ برنده جایزه عکاس سال در شارجه شود. او با ثبت این عکس بر دریچه دوربینش از زندگی مردم غزه روایتی از امید را زنده کرد. در توضیح این عکس آمده است: «مردی در خانه ای که توسط رژیم صهیونیستی منهدم شده است مشغول شستن بچه هایش است و بچه ها فارغ از دنیای ظالمانه ای که رژیم غاصب اسراییل برایشان رقم زده است، مشغول بازی در آب هستند، در پس زمینه عکس نیز ویرانی شهر غزه بیشتر به چشم می آید.»

هنرمندان نقاش، عکاس و کاریکاتوریست ایرانی نیز نسبت به این اتفاقات بی توجه نبوده و آثار بسیاری با محوریت فلسطین و روز قدس خلق کرده اند. از جمله این هنرمندان، آلفرد یعقوب زاده عکاس مشهور ایرانی است که ۲۸ سال در فلسطین و سرزمین های اشغالی عکاسی و چندین نمایشگاه‌ عکس با محوریت فلسطین، انتفاضه و اثرات جنگ نابرابر در فلسطین را در ایران برگزار کرده است.

همچنین مصطفی ندرلو، حسین خسروجردی، حبیب الله صادقی، مرتضی اسدی، مصطفی گودرزی و علی وزیریان ثانی از جمله هنرمندان نقاش ایرانی هستند که با موضوع فلسطین و روز قدس آثاری خلق کرده اند.

کاریکاتوریست هایی چون سیدمسعود شجاعی طباطبایی، بهرام ارجمندنیا، جابر اسدی، سعید صادقی، جمال عرب زاده، مهدی عزیزی، نسرین عبدشیخی، علیرضا پاکدل، آرش فروغی، عباس گودرزی، عباس ناصری، احمدرضا سهرابی، اردشیر رستمی، الهام خلیلی مهر و فرزانه وزیری تبار از جمله هنرمندان کاریکاتوریستی هستند که نسبت به فلسطین بی توجه نبوده اند.

تا وقتی که مبارزه مردم مظلوم فلسطین ادامه داشته باشد هنرمندان واقعی نیز به دفاع از آنها می پردازند و در این میان هنرمندان ایرانی پرچمدار هستند و در قالب های مختلف به این موضوع واکنش نشان می دهند و با خلق اثر و برپایی جشنواره های مختلف صدای مردم مبارز فلسطین را به گوش جهانیان می رسانند.