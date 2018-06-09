به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف برخی ادعاها در مجلس، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­‌های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می‌­داند. آخرین شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر (معاون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا) است که جزئیات درخواست های FATF از ایران را مطرح کرده و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) معترض شده است.

برخی از حامیان FATF در کشور، استدلال می‌­کنند که اجرای دستورات FATF باعث خروج ایران از انزوا می­‌گردد و بر این مبنا، اجرای دستورات این نهاد باعث خشم صهیونیست­ها و آمریکایی­ها خواهد شد.

به عنوان مثال مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته است: «تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است».

همچنین شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است: «آمریکا از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ناراحت می‌شود». پیش از او نیز یکی از روزنامه های اقتصادی تهران ادعا کرده بود که صهیونیست ها، عربستان سعودی و آمریکا از مخالفان جدی همکاری ایران با FATF هستند.

اما حقیقت ماجرا درباره رویکرد آمریکا نسبت به همکاری ایران با FATF چیست؟ آیا واقعا آمریکا مخالف اجرای استانداردهای FATF توسط ایران است؟

برای یافتن پاسخ این سوال باید به سخنان شخصیت های مهم آمریکایی مراجعه کنیم، به خصوص افرادی که در جنگ اقتصادی عضو اتاق جنگ آمریکا (وزارت خزانه داری) هستند.

۱. در این زمینه می توان به سخنان خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری اشاره کرد. وی برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌­گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. برای این­که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت­‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌­های دقیق قرار می داد».

۲. همچنین ماتیو لویت، که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» است می­‌گوید: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پولشوئی ایران است. شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، مهمترین عامل گسترش پولشوئی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط FATF کنترل شود».

۳. اما آخرین مورد مهم از اظهار نظر آمریکایی­ها درباره اجرای دستورات FATF توسط ایران، به خانم سیگال مندلکر مربوط است. سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز ۱۵ خردادماه جاری در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد».

مندلکر پس از آن، ۹ خواسته FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود را تکرار کرد. پنجمین مورد از این ۹ موردی که مندلکر اشاره می کند، «تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF)» است.

بنابراین برخلاف برخی ادعاها در مجلس کشورمان، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم‌­های بانکی و هوشمندتر شدن تحریم های این کشور می­‌داند. شاهد این مدعا، سخنان عجیب مندلکر است که جزئیات درخواست های FATF از ایران را مطرح و حتی نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) اعتراض کرد.