به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در جریان اجلاس همکاری شانگهای مخالفت پکن با سیاست‌های تجاری کوته‌بینانه و خودخواهانه را اعلام کرد و خواستار ایجاد اقتصاد آزاد جهانی شد.

وی در این باره گفت: با سیاست‌های تنگ‌نظرانه، بسته، کوته‌بینانه و خودخواهانه مخالفیم و از قوانین سازمان تجارت جهانی پیروی کرده و حامی نظام تجاری چندجانبه هستیم.

گفتنی است شی در اظهارات خود به آمریکا اشاره نکرد حال‌آنکه کشورش به طور جدی درگیر مناقشه تجاری با واشنگتن است.

آمریکا و چین از مقابله‌به‌مثل در اعمال تعرفه گمرکی سخن می‌گویند که می‌تواند بر کالاهایی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار برای هریک از طرفین اعمال شود. همزمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار انعطاف اقتصادی بیشتر از سوی پکن و کاهش سقف تراز تجاری با چین است.

اظهارات رئیس جمهوری چین درحالی ایراد شد که ترامپ ساعاتی بعد از ترک نشست G۷، به بیانیه پایانی آن پشت‌پا زد و گفت ممکن است علاوه بر اعمال تعرفه گمرکی بر صنایع فولاد و آلومینیوم اروپا و کانادا، بر صنعت خودروسازی نیز تعرفه اعمال کند.

به‌این‌ترتیب، نه‌تنها چین بلکه متحدین سنتی ترامپ هم از آفت جنگ تجاری که وی به راه انداخته در امان نیستند.