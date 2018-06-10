۴۳۲ پروژه آبرسانی روستایی در مازندران نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح های جامع آب استان در استانداریبابیان اینکه ۲۵۲ پروژه نیمه‌تمام در سال ۹۲ وجود داشته است ، افزود: از این تعداد پروژه ۱۶۰ پروژه در سال ۹۵ به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر نیز ۴۳۲ پروژه نیمه‌تمام وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۲۳۱ روستا از آب شرب در دو سال گذشته بهره‌مند شدند به خشک‌سالی در ۱۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سطح آب زیرزمینی در استان از ۱۲ لیتر به هفت لیتر و چشمه‌ها از سه لیتر به۱.۵ لیتر کاهش پیداکرده است.

وی بابیان اینکه امروزه بیشتر بارش‌ها به‌صورت سیلابی است، افزود: هم استانی‌ها باید بدانند که کمبود آب سراسری است و استان مازندران نیز با این مشکل مواجه هستند.

عبدالهی شاخص بهره‌مندی آب شرب را در استان ۶۸.۷۲ در سال ۹۲ دانست و ادامه داد: در حال حاضر شاخص بهره‌مندی آب شرب به ۷۵.۹۶ درصد رسیده است.

وی به وضعیت تأسیسات آب روستایی اشاره کرد و گفت: در روستاهای استان ۵۷۵ حلقه چاه، ۱۴۰۳ دهنه چشمه، ۱۵۰۱۳ شبکه توزیع آب، ۳۷۱ ایستگاه پمپاژ آب در مدار، هفت آزمایشگاه میکروبی،۶ آزمایشگاه فیزیکی شیمیایی و یک آزمایشگاه سیار وجود دارد.

وی به هزینه ۱۵۰۰ تومانی برای تصفیه آب شرب برای آب و فاضلاب روستایی اشاره کرد و گفت: مردم برای هر لیتر آب ۱ ریال دریافت می‌شود که بسیار اندک است.