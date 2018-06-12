۱۸۱۱ پایگاه جمع آوری فطریه در کرمان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی در جلسه پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه به مبلغ کفارات اشاره کرد و گفت: کفاره روزه غیر عمد به ازای هر روز مبلغ دو هزار و ۵۰۰ تومان و کفاره روزه عمد ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر روز مشخص شده است.

وی افزود: امسال تعداد پایگاه‌هایی که کار جمع‌آوری فطریه را بر عهده دارند هزار و ۸۱۱ پایگاه در سطح استان کرمان است.

صادقی به ۹۲ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و افزود: زکات فطریه کمیته امداد امام خمینی (ره) سال قبل بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان در سطح استان بوده که صرف کمک به خانواده‌های تحت پوشش شده است.

وی افزود: از رقم مذکور تعدادی زیادی از اقشار آسیب‌پذیر نیز وجود داشتند که به صورت موردی به آن‌ها از محل این وجوهات کمک شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان تصریح کرد: از سال گذشته شورایی تحت عنوان شورای زکات در کشور شکل گرفته که ریاست آن در استان‌ها به عهده امام جمعه است.

وی گفت: سال‌های قبل جمع‌آوری زکات فطریه، به صورت نامنظم و نازیبایی در سطح استان صورت می‌گرفت که برای ساماندهی به این امر کمیته امداد امام خمینی (ره) پیشنهاد تا این کار در قالب شورای زکات انجام شود.

صادقی ادامه داد: سال گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) کاورهای متحدالشکل تهیه کرد و در اختیار افرادی که کار جمع‌آوری زکات فطریه مشغول بودند قرار داد و در نهایت زکات فطریه به صورت یک جا جمع‌آوری و سهمیه‌بندی شد و در اختیار نهاد و سازمان مربوطه قرار گرفت.

وی یادآور شد: امسال هم قصد داریم با رویکرد جدید کار جمع‌آوری فطریه را انجام دهیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان بیان داشت: امسال مبلغ زکات فطریه از سوی دفتر مقام معظم رهبری هشت هزار تومان اعلام شده است.